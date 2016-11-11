به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید امان‌الله حسینی‌صدر در خطبه‌های این هفته نماز جمعه یاسوج افزود: بسیاری از تحلیلگران دنیا و حتی هم حزبی‌ها ترامپ فکر نمی‌کردند وی رئیس جمهور آمریکا شود.

وی بیان کرد: ترامپ سواد سیاسی نداشت و تنها تاجری معروف در آمریکا بوده که به یکباره سر از کاخ سفید درآورد و خیلی ها معتقدن او همچون ریگان صلاحیت لازم را برای این کار ندارد.

حسینی صدر اظهار کرد: تحلیلگران معتقدند آمریکا یکی از ضعیف‌ترین دوران را در عرصه‌های مختلف در پیش رو دارد.

وی همچنین به پذیرش شکست از سوی کلینتون در این انتخابات اشاره کرد و گفت: به گفته برخی ۵۵۰۰ تخلف در این انتخابات صورت گرفت ولی کلینتون شکست خورده نتیجه را پذیرفت و از هوادارانش نیز خواست تمکین کنند.

حسینی صدر افزود: این باید درسی برای عده‌ای باشد که سلامت انتخابات ما در سال ۸۸ را زیر سوال بردند.

امام جمعه موقت یاسوج همچنین بیان داشت: تحلیل‌گران سیاسی ترامپ را ماحصل سیاست‌های ضعیف هیأت حاکمه قبلی می‌دانند چرا که نوع سیستم حاکم بر این کشور سیستم سالمی نیست.

وی با اشاره به اظهارات ترامپ در خصوص ایران و برجام گفت: کسی به غیر از مقام معظم رهبری به این اظهار نظر پاسخ نداد که فرمودند اگر شما برجام را پاره کردید ما آن را می‌سوزانیم.

حسینی صدر همچنین راهپیمایی عظیم اربعین حسینی را نماد آمادگی شیعیان جهان در برابر ظلم و شیاطین دانست وگفت: در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر(عج) آئین راهپیمایی اربعین به جریان فکری ارزشمند در دنیا تبدیل شده است.

وی تصریح کرد: فصل جدیدی در اربعین باز شده و راهپیمایی عظیم شیعیان را از همه نقاط داریم که از کشور ایران اسلامی هم به صورت میلیونی در این مراسم بزرگ شرکت می‌کنند.