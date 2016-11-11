به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در خطبه های این هفته نمازجمعه یزد اظهار داشت: در کشورهای اروپایی جایی برای اینکه حرفهای خوب مردم ایران و شیعیان جهان به گوش دنیا برسد، نداریم به همین دلیل حرکت، ایده ها و عقاید و انقلاب اسلامی مردم ایران به خوبی در کشور تبلیغ نشده است.

وی افزود: آنچه باید از فرهنگ و تفکر ایرانیان و مسلمانان به ویژه شیعیان در خارج از کشور عرضه شود، به درستی و کامل عرضه نشده و آنطور که باید نتوانسته ایم شیعه را به جهانیان بشناسانیم.

ناصری عنوان کرد: ما در عررصه بین الملل حرف و راهکار داریم و برای همین است که ذهنیت مردم دنیا اینگونه است که هرکه می‌خواهد به اسرائیل نزدیک شود یا حتی رئیس جمهور آمریکا شود، باید ایران را مورد هجوم قرار داده و در مورد آن بدگویی کند.

امام جمعه یزد بیان کرد: رسانه های داخلی به ویژه رسانه های دارای گستره بین المللی باید در این زمینه وارد عمل شوند و فرهنگ ایرانی و شیعه واقعی را به دنیا معرفی کنند تا تصویر نادرست دنیا از ایرانیان و شیعیان از بین برود.

پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تاکید رهبر معظم انقلاب

وی تصریح کرد: اگر رسانه های ما در این زمینه وارد عمل نشوند، دشمنان آنگونه که می خواهند ما را به دنیا معرفی کرده و مردم دنیا را از ما دور می کنند.

ناصری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئله آسیب های اجتماعی و زیان‌هایی که برای جوامع بشری به دنبال دارد، اظهار داشت: این موضوع مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته و ایشان بر پیشگیری از بروز این آسیب‌ها و رفع مشکلات از جامعه تاکید داشته اند.

خطیب جمعه یزد تصریح کرد: آسیب اجتماعی فقط طلاق و اعتیاد و ... نیست بلکه فرار مغزها نیز یک آسیب اجتماعی به شمار می رود و باید برای همه اینها چاره اندیشی شود.

تربیت دینی و نهادینه کردن اخلاق در فرزندان راه بروز آسیب‌های اجتماعی را مسدود می کند

وی یادآور شد: بخشی از مشکلات حوزه آسیب های اجتماعی ناشی از تربیت خانواده ها و کمرنگ بودن فرهنگ دینی و اخلاق مداری است و اگر خانواده ها همانگونه که به فکر تقویت درسهایی نظیر فیزیک و شیمی و ... هستند به فکر تقویت دین و اخلاق فرزندان خود نیز باشند، بسیاری از آسیب های اجتماعی در جامعه بروز نمی کند.

ناصری، خانواده را رکن اصلی یک جامعه خواند و افزود: اگر اخلاق، رفتار، تربیت و دین و مذهب در خانواده درست باشد، در اجتماع نیز مشکلات تا این حد بزرگ نمی شود تا حدی که به آسیب تبدیل شود.

امام جمعه یزد تاکید کرد: همه ما باید از کودکی به فکر تقویت آموزه های دینی در فرزندان خود باشیم و اخلاق و دین را برای آنها نهادینه کنیم.

اقتصاد مقاومتی بهترین نسخه اقتصاد بیمار کشور است

وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد اقتصاد مقاومتی نیز بیان کرد: کشور ما باید به حدی از استقلال و خوداتکایی برسد که دستش نزد هیچکس جز خداوند متعال دراز نباشد و این امر به جز با سیاست های درست اقتصادی محقق نمی شود و امروز بهترین نسخه اقتصاد بیمار کشور ما اقتصاد مقاومتی است.

ناصری تاکید کرد: همه ما باید برای تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش کنیم و در حوزه اجرا متقن عمل کرده و از تنبلی و سستی و بی حوصلگی دوری کنیم.

وی تصریح کرد: مسئولان، صنعتگران، کشاورزان، دانشجویان، خانواده ها و اقشار مختلف باید یاد بگیرند مشکلات و کمبودها را خودشان برطرف کنند و فکر خود را به کار بیاندازند و سریع متوسل به خارجی ها نشوند.

تسلیت به خانواده های داغدار یزدی

امام جمعه یزد اظهار داشت: تحقق اقتصاد مقاومتی و اجرا کردن درست این نقشه مهم اقتصادی، کشور را به استقلال و خوداتکایی رسانده و ضمن رفع مشکلات اقتصادی جامعه، بسیاری از آسیب های متاثر از مباحث اقتصادی نیز در جامعه ریشه کن خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درگذشت جمعی از زائران حسینی یزد که در مسیر حرکت به سمت مرز چزابه دچار حادثه شدند و جان خود را از دست دادند را به مردم یزد و خانواده های داغدار تسلیت گفت.