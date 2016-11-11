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۲۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۰۸

امام جمعه شهرکرد:

آمریکا در مسیر فروپاشی حرکت می کند

آمریکا در مسیر فروپاشی حرکت می کند

شهرکرد- نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد گفت: آمریکا در مسیر متزلزل شدن و فروپاشی حرکت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرکرد در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) با اشاره به اینکه آمریکا در مسیر متزلزل شدن و فروپاشی حرکت می کند، اظهار داشت: انتخابات ریاست جمهوری بسیاری از معادلات کارشناسان دنیا را بر هم زد و این انتخابات یک رسوایی بزرگ برای این کشور به شمار می رود.

وی عنوان کرد: بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که فروپاشی آمریکا نزدیک است.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد در ادامه با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی با قدرت در مسیر تحقق آرمان های خودش حرکت می کند، عنوان کرد: قدرت ایران اسلامی به پشتوانه مردم کشور است.

وی ادامه داد: هم اکنون ایران یکی از یا اقتدارترین کشور های دنیا است.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد در ادامه با اشاره به هفته کتاب و کتاب خوانی عنوان کرد: باید زمینه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در کشور فراهم شود و این فرهنگ نهادینه شود.

وی بیان کرد:  خیران در مسیر ترویج فرهنگ کتاب خوانی وارد شوند.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد گفت: فرهنگ کتابخوانی در جامعه ضعیف است و باید این فرهنگ تقویت شود.

کد مطلب 3821381

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