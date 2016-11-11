احد وظیفه در گفتگو با مهر، با اشاره به تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی طی سه روز آینده، از تداوم پایداری و سکون نسبی هوا را در کشور خبر داد و افزود: پیامد این مساله افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت به ویژه اصفهان، اراک، تهران، کرج و قزوین است.

وظیفه با توجه به افزایش غلظت آلاینده های جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت گفت: به سالمندان، کودکان و بیماران تنفسی توصیه می شود درحد امکان از تردد غیرضروری و فعالیت در فضای آزاد اجتناب کنند.

وی در پایان درباره وضعیت آسمان تهران طی دو روز آینده اظهار کرد: آسمان پایتخت روز شنبه صاف همراه با غبار محلی با حداقل دمای ۱۰ و حداکثر دمای ۲۱ درجه سانتی گراد و روز یکشنبه نیز صاف همراه با غبار محلی با حداقل دمای ۱۱ و حداکثر دمای ۲۱ درجه سانتی گراد پیش بینی می‌شود.