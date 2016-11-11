حاشیه امن خبری برای مسئولین در سیستان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر کیخا در خطبه های نماز جمعه این هفته زابل که در مصلی المهدی(عج) این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: درهفته گذشته وزیر محترم راه و شهرسازی به استان سیستان و بلوچستان سفری داشت که چند نکته در اظهارات ایشان جالب توجه بود.

وی افزود: در بعضی از فرمایشات ایشان که در خبرگزاری های رسمی منتشر شد نفی مفید بودن منطقه آزاد دیده می شد حال چگونه است که تا حالا صحبت از این بود که مسئولین دولتی استان مخصوصا استاندار در تلاش است و توانسته کارگروه مناطق آزاد را متقاعد کند که منطقه آزاد سیستان را تصویب کنند اما حالا مشاهده می کنیم که خود عزیزان دولتی مخالف این طرح هستند.

وی گفت: حرف مردم ما این است اگر منظقه آزاد خوب نیست همه آن ها را تعطیل کنید و اگر منطقه آزاد مشکلی را حل نمی کند چرا چند سال وقت تلف شد و بودجه صرف شد.

امام جمعه زابل اظهار داشت: ما چند سال است که فریاد می زنیم منظقه ویژه اقتصادی رامشار فعال شود زیرا خود جناب وزیر فرمودند منطقه ویژه اقتصادی بهتر است.

وی افزود: چرا منطقه ویژه اقتصادی رامشار فعال نمی شود با وجود اینکه چندین سال از تصویب آن می گذرد، خوب کاری انجام دهید که میل و رغبت سرمایه گذاری در منطقه ایجاد شود و سرمایه دار به منطقه ویژه اقتصادی رامشار ورود پیدا کند .

وی گفت: پیشنهاد ما این است که کالاهایی که وارد سیستان می شود در منطقه ویژه اقتصادی رامشار انبار و انباشته شود تا از تمام نقاط کشور بیایند و از اینجا خرید کنند.

حجت الاسلام کیخا افزود: اگر کالاها در اینجا دپو و انبار شود از استان های دیگر برای خرید می آیند و این کار باعث رونق کار هتل ها، حمل نقل و اغذیه فروشی ها می شود.

وی گفت: شماهایی که ادعا می کنید تجربه دارید چرا این کار را انجام نمی دهید زیرا با همین طرح دپوی کالای ورودی از افغانستان می توان هزاران شغل ایجاد کرد و در کنارش آثار باستانی ما هم دیده می شود .

وی افزود: استاندار محترم آیا تا حالا از رییس سازمان میراث فرهنگی استان گزارش گرفته اید که برای صنعت گردشگری چه کرده اند، والله اگر شهر سوخته در اصفهان بود الان صدها شغل از قبالش ایجاد شده بود.

امام جمعه زابل تصریح کرد: متاسفانه در سیستان برای مسئولین حاشیه امن خبری وجود دارد و هیچ کسی نیست از آنها سوال کند که چه می کنند و این نشان از مظلومیت این مردم است .

وی افزود: ما از مسئولی که کار انجام بدهد تقدیر و تشکر می کنیم و دعاگوی ایشان هستیم و اگر مسئولی وقت را تلف کند و به مردم با سوء مدیریت ظلم کند ساکت نمی نشینیم.

وی گفت: دوران حاشیه امن خبری برای مسئولین گذشته و باید از خواب غفلت بیدار شوندرسانه های ما بیدار هستند .