داعش اخیرا ۶۰ غیرنظامی را در «موصل» اعدام کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدور بیانیه ای از ارتکاب یک جنایت دیگر تروریست های داعش در شهر موصل پرده برداشت.

بر اساس این گزارش، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده است: تروریست های تکفیری داعش سه روز پیش ۶۰ غیرنظامی را در شهر موصل اعدام کردند.

این کمیته همچنین گفته است: تروریست های داعش پس از اعدام این افراد، جنازه‌هایشان را به تیرهای چراغ برق آویزان کردند.

طبق اعلام این کمیته، تروریست های داعش این افراد را به دلیل همکاری با نیروهای امنیتی اعدام کردند.

گفتنی است، از زمان آغاز عملیات آزادسازی شهر موصل در استان نینوا توسط نیروهای عراقی، تروریست های داعش برای ایجاد رعب و وحشت در صفوف غیرنظامیان، ده ها نفر از آنها را در شهر موصل اعدام کرده اند.