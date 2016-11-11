چاقی و دیابت چالش امروز سلامت شهروندان

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا ملک زاده رئیس شانزدهمین کنگره گوارش و کبد، گفت: در حال حاضر ۷۰ درصد ایرانی ها چاق و یا در معرض چاقی هستند و همچنین ۱۰ درصد مبتلا به دیابت و ۲۵ درصد در مرحله پیش دیابت هستند که هشدار جدی برای آینده نظام سلامت است.

ملک زاده افزود: شیوع بیماری های غیرواگیر مثل چاقی و دیابت چالش امروز سلامت می باشد و در حوزه گوارش باید در مسیر پیشگیری از بیماری‌هایی مانند سرطان کولون یا سیروز بد کبدی ناشی از هپاتیت C و B حرکت کنیم.

وی با اشاره به فعالیت های پیشگیری، تشخیصی و درمانی حوزه گوارش در ۲۰ سال اخیر ادامه داد: بر اساس مطالعه جهانی بیماری‌ها، ۴۹ درصد مرگ و میرهای ایرانیان در سال ۱۹۹۰ ناشی از بیماری های غیرواگیر بوده، در حالیکه این عدد در سال ۲۰۱۵ به ۷۹ درصد رسیده است.

رئیس هیات مدیره انجمن گوارش و کبد اظهار داشت: با توجه به شیوع ۶۰ درصدی سرطان‌های گوارش در کشور، اکنون توجه به آنها ضروری است.

وی با اشاره به راه اندازی سیستم ثبت سرطان‌های گوارش برای اولین بار در برخی مراکز تصریح کرد: تکمیل سیستم ثبت و ریجستری زیرساخت مستحکمی برای انجام تحقیق و پژوهش ایجاد می کند.

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت از غربالگری افراد بالای ۳۵ سال در ۱۵ استان کشور خبر داد و افزود: غربالگری نقش موثری در پیشگیری و کاهش بیماری ها دارد.

وی درباره مرگ و میر ناشی از سرطان‌های گوارش یادآور شد: سرطان معده و مری به ترتیب رتبه های اول و دوم مرگ را در سنین زیر ۵۰ سال دارند.

ملک زاده بیان کرد: بیش از ۵۰ هزار نفر سالانه از بیماری سیروز کبدی جان خود را از دست می دهند، این در حالیست که بسیاری از سیروزها ناشی از هپاتیت بوده و قابل پیشگیری هستند.