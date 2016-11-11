به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدحسن عاملی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه اردبیل با بیان اینکه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این کشور را در نظر جهانیان به سکه سیاه تبدیل کرد، افزود: نتیجه ظلم و ستم این می شود که انسان در داخل خانه خودش تاوان می دهد.

وی ادامه داد: آنها با بدترین تهمت ها کار را شروع کردند، فساد و تباهی سیستم حاکم بر آمریکا را افشا کردند. فقر و تبعیض ها در آمریکا را تصویر و با فرهنگ بی ادبی، بی حیایی و بی نزاکتی شناخته شدند و در آخر به جای اینکه یکی از نخبگان و فرزانگان آنها سکاندار کشور شود، فردی با پایین ترین دانش سیاسی متولی امور شد.

نماینده ولی فقیه در استان با تاکید بر اینکه آمریکا دیگر حق ندارد به بهانه دموکراسی به سایر کشورها لشگرکشی یا در امور آنها دخالت کند، تصریح کرد: اگر دموکراسی این است که آمریکا به جهانیان نشان داد، باید تمام ملت ها به اینگونه دموکراسی کافر شوند.

وی در خصوص برخی تحلیل ها که انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا را مترادف با جنگ افروزی ارزیابی می کنند، متذکر شد: انتخاب ترامپ موجب نگرانی و شعله ور شدن جنگ در دنیا نیست؛ چون این احتمال درباره ریگان هم گفته شد ولی درست از آب درنیامد، چراکه ساختار ریاست جمهوری در آمریکا پیش از آنکه قائم به شخص باشد تابع یک سیستم تعریف شده است.

عاملی علت رأی آوردن ترامپ را افتضاح دیگر برای آمریکا دانست و بیان داشت: شعار اصلی او مبارزه با سیستم حاکم بر آمریکا بود. او در موضع اپوزوسیون به سیستم حمله می کرد و افشاگری های وحشتناکی از اوضاع پشت پرده آمریکا انجام داد. او با این شعارهای عوام پسند رأی طبقات پایین جامعه را برای خود جلب کرد.

وی با اشاره به اظهارات نامزدها در نزاع انتخاباتی و در خصوص کشورمان اضافه کرد: از اینکه هر دو نامزد به طور مکرر از برگه ایران استفاده کردند نشان می دهد که جمهوری اسلامی در دنیا وزن ویژه سیاسی دارد و هیچ کشور جهان سوم چنین موقعیتی را دارا نیست.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه ترامپ در برنامه خود برای خاورمیانه به ایران احتیاج دارد، افزود: از طرفی ترامپ هیچ اقدامی بر علیه روسیه انجام نخواهد داد و همین روش حامیان منطقه ای داعش را در مخمصه شدید قرار خواهد داد.

وی در عین حال تاکید کرد: درست است که ترامپ در حق ایران خوب صحبت نکرد ولی مسئولان کشور نباید در سخنرانی های خود از ادبیات سخیف، تحقیر و تحریک کننده در حق او استفاده کنند. چون این گونه اظهار نظرها نه با مدنیت و فرهنگ و نه با اصول دیپلماسی ما سازگار است.

عاملی همچنین به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی و کتابداری بر ضرورت ترویج و توسعه کتابخوانی تأکید و آن را در حل معضلات فرهنگی و اجتماعی جامعه بسیار مهم دانست.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در موضوع کتابخوانی در جامعه عنوان کرد: مردمی که اهل کتاب خواندن باشند، از لحاظ معلومات و ذکاوت و هوشیاری تفاوت می‌کنند با مردمی که با کتاب و مطبوعات انس نداشته باشند برای یک ملت، خسارتی بزرگ است که افراد آن با کتاب سروکاری نداشته باشند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان یادآور شد: به گمان من یکی از بدترین و پرخسارت ترین تنبلی ها، تنبلی در خواندن کتاب است و هر چقدر انسان به این تنبلی میدان بدهد، بیشتر می شود.