جنگ انتخاباتی آمریکا ماهیتشان را به دنیا نشان داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس رمضانی‌پور در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رفسنجان اظهار داشت: پایبندی به دین یکی از موضوعاتی است که در زندگی ما باید کاملا مشهود باشد و آن را باید در زندگی فرزندان خود نهادینه کنیم.

وی افزود: افراد باید حریم خود را حفظ کنند، کسانی که تخلف می کنند باید با قاطعیت تمام قانون درباره آنان اجرا شود.

امام جمعه رفسنجان با بیان اینکه امام‌ حسین (ع) حاضر شدند بدنشان قطعه‌قطعه شود اما دست از مکتب و دین برنداشتند، ادامه داد: نباید برای مسلمان و شیعه‌بودن ضعف از خود نشان دهیم، امروز دشمنان جنگ با شیعه راه انداختند، جنگی هم که علیه ما در ابتدای نظام اسلامی راه انداختند برای براندازی شیعه بود.

حجت الاسلام رمضانی پور به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) درباره هوای نفس اشاره کرد و گفت: ریشه عمده مشکلات جامعه هوای نفس و تبعیت از آن است و اگر انسان این بهترین جهاد را داشته باشد اختلافات کم می شود.

وی تصریح کرد: اختلافات بین زن و شوهر نیز از همین دسته هواهای نفسانی است بسیاری از افراد با کوچکترین اختلافی به سمت دادگاه و دادخواست طلاق می روند.

کاهش آمار طلاق در رفسنجان

حجت الاسلام رمضانی پور به کاهش مشهود طلاق در رفسنجان اشاره کرد و بیان داشت: خوشبختانه در سال های گذشته با تذکراتی در قالب اصلاح ذات البین که والدین و بزرگان فامیل به زوجین داده اند این آسیب اجتماعی در رفسنجان رو به کاهش است.

وی ادامه داد: طلاق یکی از آسیب های اجتماعی است که باید با مداخله بزرگان و ریش سفیدان اختلافات زن و شوهرها کم شود تا منجر به جدایی نشود.

امام جمعه رفسنجان با اشاره به مطالبات رهبر انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: به فرموده امام راحل (ره) استقلال اقتصادی با کار محقق می شود نه با حرف و تبلیغات، رونق اقتصاد حضور شما مردم را می طلبد، با فرزندان تحصیل کرده خود به میدان آیید و برنامه های اقتصادی راه بیاندازید.

وی گفت: اگر اشتغال ایجاد شود، آسیب های اجتماعی از جمله فقر، طلاق، اعتیاد و ... کاهش چشمگیر خواهد داشت.

حجت الاسلام رمضانی پور با بیان اینکه حال و هوای کشور این روزها اربعینی شده است، اظهار کرد: خوشا به حال کسانی که خانه و کاشانه خود را ترک کرده و با همه گرفتاری‌ها آن را به جان خریدند و راهی سفر کربلا شده اند.

وی ابراز داشت: روز گذشته کاروانی به عنوان نواب‌الشهدا از رفسنجان به سمت کربلا عزیمت کرد که این حرکت‌ها بسیار ارزشمند است و سبب کوری چشم دشمنان می‌شود.

امام جمعه رفسنجان با گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی تصریح کرد: توجه به مطالعه کتاب از نیازهای جامعه است و باید مطالعه را سبک زندگی خود قرار دهیم، با کتاب همنشین شویم تا دستاورد آن را ببینیم.

رسوایی آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری

امام جمعه رفسنجان تصریح کرد: در انتخابات اخیر آمریکا تبلیغات نبود بلکه جنگ انتخاباتی بود و دولت آمریکا با این انتخابات رسوا و ماهیت این دولت به دنیا نشان داده شد.

حجت الاسلام رمضانی پور اظهار داشت: اخیرا زمزمه‌ای برای افتتاح دفتر اتحادیه اروپا در کشور می‌شنویم، اروپایی‌ها هیچ ارمغانی برای ما نمی‌آورند و ما جنایات انگلیسی‌ها را فراموش نمی‌کنیم.