برجام آش دهان سوزی نیست/عدم تغییر در ماهیت دولتمردان آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم خداپرست امام جمعه شریف آباد پاکدشت در خطبه های این هفته نماز جمعه با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا اظهار داشت: انتخابات آمریکا به پایان رسید و فرقی نمی کند چه کسی رأی بیاورد، زیرا دولت آمریکا بر پایه فسق و ظلم و استکبار پایه گذاری شده است.

وی گفت: افراد در دستگاه سیاستگذاری آمریکا فرقی نمی کنند و ماهیت آمریکا تغییر ناپذیر بوده و همان خوی استکبار، حمایت از ظلم در دستور کارشان قرار دارد.

امام جمعه شریف آباد ادامه داد: برخی رسانه ها تیتر زده بودند که دیوانه بر دروغگو پیروز شد اما هر دو مثل هم هستند و فرقی نمی کند چه کسی رأی بیاورد.

وی اضافه کرد: مقام معظم رهبری در آبان ماه سال جاری فرمودند که آمریکا همان آمریکای سابق است .

خوی استکبار بدعهدی و سلطه است

امام جمعه شریف آباد عنوان کرد: عده ای مغرض و ساده لوح تلاش می کنند تا جنایات آمریکا را در افکار عمومی کمرنگ کنند تا آمریکا در فرصتی مناسب خنجر خود را از پشت به ملت ایران فرو کند اما هیچ گاه نباید تصور کنیم که فلان جناح و یا گروه که به کاخ سفید وارد شد، تغییر اساسی در رفتار آمریکا ایجاد شده است.

وی افزود: نامزدهای آمریکایی با هر منصب و مسلکی وارد شوند، فرقی حاصل نمی شود و آن ها در جهان به بی صداقتی و عدم وفا به تعهدات خود مانند ایران معروف هستند.

خداپرست با تشریح خوی استکبار گفت: خوی استکبار بد عهدی و سلطه است، پس فرقی نمی کند چه کسی رأی بیاورد

برجام نفعی به حال ملت ایران نداشته است

امام جمعه شریف آباد افزود: ترامپ در زمان تبلیغات انتخاباتی اعلام کرد که اگر رأی بیاورم برجام را پاره می کنم ولی دیدیم که رهبر معظم انقلاب این نقشه را پیش بینی کرده بود و در ماه های گذشته فرمودند اگر برجام را پاره کنند، ما آن را به آتش می کشیم.

وی با تشریح این نکته که برجام سودی برای ملت ایران نداشته و آمریکا به بدعهدی های خود ادامه می دهد، افزود: برجام آش دهان سوزی نیست و کار مهمی به نفع ملت ایران صورت نپذیرفته است.

خطیب نماز جمعه شریف آباد اظهار داشت: برخی به رهبری خرده گرفتند و گفتند که رهبری شعارهای آمریکایی ها را جدی می گیرد، در حالی که در این انتخابات دنیا مشاهده کرد که چگونه نقاب از چهره غرب به دست خودشان برداشته شد.

دولتمردان آمریکا از ارزش های اخلاقی تهی هستند

خداپرست افزود: کسانی که دم از دمکراسی و آزادی و رفاه می زنند، چگونه دست فاسد خود را درمقابل جهان باز کردند و دولتمردان آمریکا از ارزش های اخلاقی تهی هستند.

وی گفت:متأسفانه عده ای به اسم روشنفکری حاضر نیستند پا بر پرچم آمریکا بگذارند ولی خود آمریکایی ها پرچم خود را به آتش می کشند.



امام جمعه شریف آباد در ادامه با اشاره به در پیش بودن هفته کتاب و کتابخوانی گفت: متأسفانه سطح مطالعه در کشور پایین بوده که مسئولان باید توجه بیشتری به این امر داشته باشند.