مجتمع ورزشی زنده یاد مجید حدادی در شهرستان اهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، برای احداث مجتمع ورزشی در حدود یک هزار مترمربع زمین شامل زمین ساحلی هندبال، فوتبال و والیبال ساحلی، ایجاد جایگاه ویژه تماشاگران، حصار کشی جهت مهار توپ و حفظ امنیت و ایجاد سردرب برای مجتمع در قالب طرح بسیج ورزشکاران (نهضت ۵ آجر) اعم از مشارکت مردمی، خیران و ورزشکاران، ۱۰۰ میلیون ریال که ۷۰میلیون ریال آن مشارکتی و ۳۰ میلیون ریال آن از محل اداره ورزش و جوانان می باشد هزینه شده است.

گفتنی است اگر این مجتمع ورزشی توسط پیمانکار احداث می شد، بیش از یک میلیارد ریال اعتبار نیاز داشت.