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۲۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۳۴

مجتمع ورزشی زنده یاد مجید حدادی در شهرستان اهر افتتاح شد

مجتمع ورزشی زنده یاد مجید حدادی در شهرستان اهر افتتاح شد

اهر – ظهر امروز جمعه با حضور مسئولان ورزش آذربایجان شرقی و مسئولان و اقشار مختلف مردم شهرستان اهر، مجتمع ورزشی زنده یاد مجید حدادی در شهرستان اهر افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، برای احداث مجتمع ورزشی در حدود یک هزار مترمربع زمین شامل زمین ساحلی هندبال، فوتبال و والیبال ساحلی، ایجاد جایگاه ویژه تماشاگران، حصار کشی جهت مهار توپ و حفظ امنیت و ایجاد سردرب برای مجتمع در قالب طرح بسیج ورزشکاران (نهضت ۵ آجر) اعم از مشارکت مردمی، خیران و ورزشکاران، ۱۰۰ میلیون ریال که ۷۰میلیون ریال آن مشارکتی و ۳۰ میلیون ریال آن از محل اداره ورزش و جوانان می باشد هزینه شده است.

گفتنی است اگر این مجتمع ورزشی توسط پیمانکار احداث می شد، بیش از یک میلیارد ریال اعتبار نیاز داشت.

کد مطلب 3821392

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