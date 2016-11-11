نازمحمد واحدی در گفتگو با خبرنگار مهر پس از استعفای بای محمد دوجی از سرمربیگری تیم والیبال هاوش گنبد، اظهار کرد: آقای دوجی به دلیل بیماری جسمی و روحی و تجویز پزشک از سمت خود استعفا دادند و مدیرعامل باشگاه نیز برای حفظ سلامتی وی با استعفای ایشان موافقت کرد.

وی افزود: آقای دوجی اعلام کرده به دلیل این بیماری برای همیشه از دنیای مربیگری والیبال خداحافظی می‌کند، البته ایشان تا پایان فصل به عنوان مشاور و مدیر فنی در کنار تیم هاوش هستند و در دیدار خانگی بعدی از زحمات ایشان برای والیبال گنبد تقدیر خواهد شد.

سرپرست تیم والیبال هاوش گنبد در خصوص انتخاب سرمربی جدید این تیم گفت: سه گزینه غیر بومی مد نظر مسئولان باشگاه هستند که امیدواریم پیش از بازی با متین ورامین در هفته ششم لیگ برتر والیبال با یکی از آنها به توافق برسیم.

واحدی تصریح کرد: مشاوران باشگاه متشکل از پیشکسوتان والیبال گنبد به این نتیجه رسیدند که در شرایط فعلی به صلاح است که سکان هدایت هاوش را یک مربی غیر بومی بر عهده بگیرد و امیدواریم در ادامه لیگ برتر والیبال از اعتبار والیبال گنبد دفاع کنیم.

وی با اشاره به شرایط حال حاضر تیم هاوش گنبد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه با پیروزی خانگی مقابل شهرداری اراک فشار روحی و روانی از روی تیم برداشته شد و باشگاه نیز تمامی شرایط لازم را مهیا کرده تا نتایج خوبی کسب کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم هاوش گنبد در پایان هفته پنجم لیگ برتر والیبال با یک برد، چهار شکست و سه امتیاز در مکان دوازدهم جدول قرار دارد.

نماینده گنبد در ادامه این رقابت‌ها و از هفته ششم، یکشنبه ۲۳ آبان راس ساعت ۱۷ مهمان تیم متین صالحین ورامین خواهد بود.