به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر طولابی در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری این شهرستان با تاکید بر اینکه در حال حاضر دلفان به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی در کشور معرفی شده است و جای هیچ عذر و بهانه ای نیست افزود: ما باید خودمان پای کار بیائیم و همکاری و مشارکت کنیم و این یک شرایط استثنایی است که برای مردم و منطقه فراهم شده است و باید در مسیر رفع مشکلات اقتصادی مردم قدم برداریم.

وی با اشاره به دستورالعمل ابلاغی به بانک ها که تا سقف ۱۵ میلیون تومان یک ضامن کفایت می کند اظهار داشت: متاسفانه بعضی از بانک ها مشاهده می شود سختگیری هایی چون داشتن دو ضامن دارای حساب در همان شعبه را از وام گیرندگان می خواهند و مانع از پرداخت تسهیلات می شوند.

فرماندار دلفان افزود: این اقدام بانک ها سد بسیار بزرگی در مسیر حل مشکلات مردم است و این موضوع جای سوال دارد که چرا مسئولان بانک ها نمی خواهند مشکلات مردم حل شود.

طولابی با تاکید بر اینکه در این جلسه با مدیران محترم بانک ها اتمام حجت می کنیم که در روند اعطای تسهیلات کوتاهی نکنند اظهار داشت: ضمن قدر دانی از آن تعداد از مدیران بانک ها که در این زمینه همکاری داشته اند از سایر بانک ها می خواهیم بر اساس دستورالعمل و تسهیلاتی که فراهم شده است همکاری و همراهی لازم را با مردم داشته باشند.

وی ادامه داد : درست است که بانک ها دارای معوقات مالی هستند اما باید گفت این موضوع مختص شهرستان دلفان نیست و در سایر شهرستانهای کشور این موضوع وجود دارد و آن هم ساز و کار خود را دارد و باید آن را دنبال کنیم اما این بدان معنی نیست که ما کار را تعطیل کنیم و نخواهیم در این زمینه کاری از پیش ببریم.

ضرورت اجرای سند توسعه شهرستان دلفان

فرماندار دلفان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت اجرای سند توسعه این شهرستان تاکید کرد و افزود: با توجه به اینکه دستورالعمل در دو حوزه شهری و روستایی ابلاغ شده است باید تمامی دستگاه های اجرایی شهرستان مشارکت لازم را در این خصوص داشته باشند و هرچه سریعتر نسبت به تکمیل آن اقدام کنند.

جعفر طولابی با اشاره به اینکه سند توسعه شهرستان در سه بخش باید تنظیم شود افزود: اولین بخش این سند، شناسایی ظرفیت ها و توانمندی های شهرستان در حوزه های مختلف و استعدادهایی است که در این منطقه به صورت بالقوه وجود دارد که باید به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور منعکس شود.

وی با اشاره به اینکه بخشی از مقدمات اولیه و مورد نیاز را به این فرماندهی منعکس کرده ایم و باید در کمترین زمان کامل شود اظهار داشت: دومین بخش از این سند ارائه طرح ها و پروژه های اقتصادی، خدماتی و عمرانی برای توسعه و آبادانی این شهرستان بوده که لازم است به ترتیب اولویت و اهمیت اشتغالزایی شناسایی و دسته بندی و پس از تکمیل به مرکز ارسال شود.

فرماندار دلفان سومین بخش از تدوین سند توسعه این شهرستان را پیگیری طرح ها و پروژه های نیمه کاره عنوان کرد و اظهار داشت: از جمله این طرح ها می توان به وضعیت ناحیه صنعتی علی میرزایی، تعطیلی واحدهای تولیدی متفرقه در سطح شهرستان، تصفیه خانه، سکوی تماشاگران فوتبال و سایر طرح ها در زمینه های مختلف به ویژه کشاورزی اشاره کرد که باید اطلاعات دقیق آنها را جمع آوری کرده و در قالب سند توسعه شهرستان ارائه دهیم.

طولابی با اشاره به اینکه قطعاٌ این اقدامات نیازمند این است که تنها در وقت اداری کار نکنیم بلکه تمام وقت فعالیت داشته باشیم ادامه داد: با توجه به شعار امسال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» که توسط مقام معظم رهبری بیان شد باید به منویات ایشان توجه جدی داشته باشیم و در این مسیر به درستی عمل کنیم.

انتقاد فرماندار از فنی و حرفه ای

فرماندار دلفان همچنین با انتقاد از کم توجهی مدیر کل فنی و حرفه ای استان به شهرستان دلفان گفت: با گذشت چند ماه از سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ما نیز نگرانیم و امیدواریم مدیران کل رفاه، کار و امور اجتماعی و فنی و حرفه ای استان به مصوبات این سفر توجه جدی داشته باشند.

طولابی با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات در این حوزه عدم تامین منابع مالی است و باید مدیران کل پیگیری کنند افزود: در صورت محقق نشدن این امر موجی از نارضایتی در بین مردم به وجود می آید.

وی با اشاره به اینکه چندین بار از مدیرکل فنی و حرفه ای استان برای سفر به شهرستان دعوت شده است ادامه داد: متاسفانه حرفها در حد وعده و عید بوده و مسائل و مشکلات ما همچنان پابرجاست.