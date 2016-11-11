انتقاد نماینده مردم دلفان از «مدیرکل کار»؛ دستورات وزیر اجرا نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رستمیان در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری دلفان با اشاره به اینکه در سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوبات خوبی برای اشتغالزایی در این شهرستان به تصویب رسید افزود: در این سفر قرار بود فرصت شغلی برای ۷۰۰ نفر در این شهرستان در حوزه های حبوبات، تولید عسل و گیاهان دارویی در قالب برنامه ای فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه شهرستان دلفان قطب تولید حبوبات در استان لرستان است و محصولات با کیفیت این منطقه با برند دیگر استانها به بازار عرضه می شود اظهار داشت: علی رغم اینکه شخصا پیگیر دعوت سرمایه گذار برای اجرای دستورات مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده ام و چندین بار با مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هم موضوع را مطرح کرده ام متاسفانه کوچکترین اهمیتی برای دستورات وزیر قائل نیست.

شهرستان دلفان از محرومترین مناطق کشور

نماینده مردم دلفان و سلسله در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بنده مقابل این بی توجهی ها کوتاه نخواهم آمد اظهار داشت: از طریق مجلس و وزارتخانه به جد پیگیر این موضوع هستم و از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهم پرسید مصوبه ای که شما آن را تایید کردید و بر اجرای آن اصرار داشتید توسط مدیر کل شما در استان اجرا نمی شود و برای من جای سوال است که چرا دستورات وزیر را اجرا نمی کنند.

رستمیان افزود: شهرستان دلفان از محرومترین مناطق کشور به حساب می آید کوتاهی در حق مردم این منطقه جفایی نابخشودنی است ، چرا در حق این شهرستان کوتاهی می کنید چرا بعضی از مدیریت تنها کت و شلوار اتو کرده و نشستن پشت میز ریاست را یاد گرفته اند.

وی با اشاره به اینکه ۸ ماه از سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل می گذرد اما بعضی از مدیران کل هنوز در خواب هستند و قصد بیدار شدن ندارند اظهار داشت: از فرماندار شهرستان می خواهیم این موضوعات و کوتاهی ها را به مدیریت پرتلاش و زحمت کش استان منعکس کنند. وزیری که با شوق خدمت به این منطقه محروم دستور ویژه برای جبران کوتاهی های گذشته را صادر می کند اما مدیرکل ایشان با گذشت چند ماه از دستور وزارت کوتاهی می کند.

آقای مدیر کل این طور می خواهید کار کنید

وی با اشاره به اینکه اینگ ونه اقدامات بدبینی و حس نا امیدی را در بین مردم ایجاد می کند افزود : شخص وزیر گفتند می خواهم برای دلفان کار کنم اما این سوال برای ما مطرح است که آقای مدیر کل این طور می خواهید کار کنید، مگر چقدر فرصت تا پایان سال داریم و باید با ثانیه ها جنگید و کار را به پیش برد.

نماینده مردم دلفان و سلسله در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس آخرین توافقی که با معاون وزیر و رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور و مدیرکل ایشان در استان داشتیم قرار شد ظرف ۱۵ روز آینده امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای آموزش تعداد ۱۷۸ نفر از بانوان را به این شهرستان بیاورند و اقدام به آموزش خیاطی به این تعداد کنند.

گفتنی است در سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوب شد در قالب طرح تکاپو در زمینه های تولید عسل، بسته بندی حبوبات و تولید گیاهان دارویی اقداماتی برای ایجاد اشتغال افراد جویای کار در دلفان انجام شود اما هنوز این اقدام عملی نشده است.