به گزارش خبرنگار مهر، در معرفی این پویش که در نشانی اینترنتی WWW.SAFIRHUSSEIN.COM قابل دسترسی است، آمده است: سفیر حسین شدن یعنی انتقال پیام قیام امام حسین (ع) به جهانیان از طریق ارتباطگیری حقیقی و مجازی با آنها که ارتباطگیری حقیقی آن، اجتماع بزرگ اربعین خواهد بود و مجازی آن، فعالیت در شبکههای مجازی (حتی اگر از اربعین جا ماندهاید).
علاقهمندان با ثبتنام در پویش یاد شده و انتخاب فعالیت تبلیغی خود میتوانند آغازگر این حرکت باشند. افراد خودشان فعالیت تبلیغی مورد نظر خود را انتخاب میکنند و یا حتی ایده تبلیغی خود را در سایت وارد و شروع به انجام آن میکنند. پویش یاد شده نیز با کمکهای محتوایی و رسانهای سعی در تعمیق و تأثیر بیشتر فعالیت پویشگران دارد.
ضمناً از بین ثبتنامکنندگان در پویش امام حسین (ع) به قید قرعه کمک هزینه سفر به مشهد مقدس اعطا خواهد شد.
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