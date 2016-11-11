به گزارش خبرنگار مهر، در معرفی این پویش که در نشانی اینترنتی WWW.SAFIRHUSSEIN.COM قابل دسترسی است، آمده است: سفیر حسین شدن یعنی انتقال پیام قیام امام حسین (ع) به جهانیان از طریق ارتباط‌گیری حقیقی و مجازی با آنها که ارتباط‌گیری حقیقی آن، اجتماع بزرگ اربعین خواهد بود و مجازی آن، فعالیت در شبکه‌های مجازی (حتی اگر از اربعین جا مانده‌اید).

علاقه‌مندان با ثبت‌نام در پویش یاد شده و انتخاب فعالیت تبلیغی خود می‌توانند آغازگر این حرکت باشند. افراد خودشان فعالیت تبلیغی مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند و یا حتی ایده تبلیغی خود را در سایت وارد و شروع به انجام آن می‌کنند. پویش یاد شده نیز با کمک‌های محتوایی و رسانه‌ای سعی در تعمیق و تأثیر بیشتر فعالیت پویشگران دارد.

ضمناً از بین ثبت‌نام‌کنندگان در پویش امام حسین (ع) به قید قرعه کمک هزینه سفر به مشهد مقدس اعطا خواهد شد.