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۲۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۲۳

پویش بین‌المللی سفیران حسین (ع) آغاز به کار کرد

پویش بین‌المللی سفیران حسین (ع) آغاز به کار کرد

در آستانه اربعین حسینی، پویشی با عنوان «سفیران حسین» با هدف معرفی این امام بزرگ به جهان به راه افتاد.

به گزارش خبرنگار مهر، در معرفی این پویش که در نشانی اینترنتی WWW.SAFIRHUSSEIN.COM قابل دسترسی است، آمده است: سفیر حسین شدن یعنی انتقال پیام قیام امام حسین (ع) به جهانیان از طریق ارتباط‌گیری حقیقی و مجازی با آنها که ارتباط‌گیری حقیقی آن، اجتماع بزرگ اربعین خواهد بود و مجازی آن، فعالیت در شبکه‌های مجازی (حتی اگر از اربعین جا مانده‌اید).

علاقه‌مندان با ثبت‌نام در پویش یاد شده و انتخاب فعالیت تبلیغی خود می‌توانند آغازگر این حرکت باشند. افراد خودشان فعالیت تبلیغی مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند و یا حتی ایده تبلیغی خود را در سایت وارد و شروع به انجام آن می‌کنند. پویش یاد شده نیز با کمک‌های محتوایی و رسانه‌ای سعی در تعمیق و تأثیر بیشتر فعالیت پویشگران دارد.

ضمناً از بین ثبت‌نام‌کنندگان در پویش امام حسین (ع) به قید قرعه کمک هزینه سفر به مشهد مقدس اعطا خواهد شد.

کد مطلب 3821409

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