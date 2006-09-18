در ترويج فرهنگ نماز بايد از همه ابزارهاي مفيد تبليغاتي استفاده كرد / سخنان پاپ درباره اسلام تازه ترين حلقه توطئه راه اندازي جنگ صليبي است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رهبر معظم انقلاب اسلامي ظهر امروز در ديدار دست اندركاران ستاد اقامه نماز ، انگيزه دروني و استمرار جهت گيري صحيح را دو عامل اصلي تلاش براي اقامه جامعه توحيدي و احقاق حق و عدالت دانستند و تاكيد كردند: اين دو عامل مهم يعني براي خدا حركت كردن و همواره رضايت پروردگار را هدف قرار دادن، در نماز خلاصه شده است.

رهبر انقلاب ترويج نماز و تبيين اهميت اين واجب الهي براي آحاد مردم و ترويج "فرهنگ توجه و حضور قلب در نماز" را وظايف اصلي ستاد اقامه نماز خواندند و با اشاره به لزوم همكاري دستگاه هاي مختلف با اين ستاد خاطرنشان كردند: تحقق اين اهداف، پايه هاي يك حركت عظيم جهاني را كه نظام اسلامي ستون مستحكم آن است تقويت مي كند.

ايشان با تشكر صميمانه از حجت الاسلام قرائتي رئيس ستاد اقامه نماز، علماي محترم و همه دستگاههايي كه در امر اقامه نماز همكاري مي كنند، استمرار تلاشهاي اين ستاد را ضروري خواندند و افزودند: در ترويج فرهنگ نماز بايد از همه ابزارهاي مفيد تبليغاتي استفاده كرد.

رهبر معظم انقلاب در بخشي ديگر از سخنانشان با ابراز تاسف عميق از سخنان پاپ درباره اسلام، به عكس العمل به حق جهان اسلام در قبال اين سخنان اشاره كردند و افزودند: جنبه اول اين سخنان تهمت هايي است كه به اسلام زده شده و جنبه دوم و مهمتر آن، كمك اينگونه سخنان به سياست هاي سلطه گران جهاني براي ايجاد بحران مذهبي ميان مسلمانان و مسيحيان است.

ايشان تصريح كردند: اتهام بي توجهي اسلام به عقلانيت، مانند انكار كردن نور خورشيد است چرا كه در هيچ كتاب آسماني به اندازه قرآن، بر تعقل و تدبر تاكيد نشده است و تمدن درخشان علمي امت اسلام نيز بر پايه توجه به توصيه هاي اسلامي در باب اهميت تعقل و علم و تدبر شكل گرفت.

ايشان با اشاره به بخش ديگري از سخنان پاپ درباره جهاد در اسلام افزودند: اين كمال بي انصافي است كه كسي مسئله جهاد در اسلام را نفهمد و آن را بد معرفي كند.

حضرت آيت الله خامنه اي خاطرنشان كردند: جهاد اسلامي براي تحميل عقيده بر ديگران نيست، بلكه مبارزه آزاديبخش ملتها با قدرت هايي است كه انسانها را به بردگي مي كشانند.

ايشان با اشاره به آيات قرآن و سخنان ائمه (ع) درباره ضرورت برخورد تكريم آميز مسلمانان با كساني كه عقايد ديگري دارند، افزودند: از لحاظ اسلام، انسانها به علت انسان بودن، شايسته برخورد صحيح و تكريم آميز هستند و چگونه است كه با وجود اين آيات صريح و متعدد، اسلام به برخورد خشونت آميز متهم مي شود.

رهبر انقلاب اسلامي افزودند: جنبه مهمتر سخنان بسيار تاسف انگيز پاپ ، سياست هاي استكباري پشت پرده اين گونه اظهارات يعني كمك به بحران آفريني مذهبي - قرار دادن پيروان مذاهب مختلف در مقابل يكديگر و جلوگيري از همكاري ملتها و پيروان مذاهب الهي است.

ايشان با اشاره به تلاش آمريكا براي ايجاد بدبيني و كينه ورزي ميان مسلمانان و مسيحيان - زشت جلوه دادن چهره اقليت هاي مسلمان در غرب و ايجاد بهانه حمايت از تروريسم براي سركوب جوامع اسلامي خاطرنشان كردند: زورگويان جهاني، ادامه حيات خود را در گرو بحران آفريني مذهبي در جامعه بين المللي مي دانند و پاپ با سخنان خود، عملا به اين سياست ها كمك كرده است.

حضرت آيت الله خامنه اي افزودند: البته گمان مي رود پاپ در اين زمينه فريب خورده و توجه نكرده است كه پشت سر اين گونه سخنان چه مقاصد و اهدافي دنبال مي شود.

ايشان با اشاره به يكي از ديدارهاي خود با يكي از مقامات اروپايي در چند سال پيش افزودند: اين شخص در آن ديدار به جنگ ميان مسيحيان اشاره كرد كه بنده بسيار تعجب كردم اما وقتي كه ماجراي برج هاي نيويورك روي داد و رئيس جمهور آمريكا از جنگ صليبي سخن گفت و سپس اين پروژه آمريكايي - صهيونيستي با حمله به عراق شروع شد، معناي حرف آن مقام اروپايي كه در حمله به عراق نيز دخالت مستقيم داشت، كاملا روشن شد و مشخص گرديد كه سران استكبار از قبل حلقه هاي اين توطئه آمريكايي - صهيونيستي را مشخص كرده بودند.

ايشان ماجراي كاريكاتورهاي اهانت آميز و سخنان توهين آميز برخي سياسيون و مطبوعات آمريكايي و اروپايي درباره اسلام را حلقه هاي مختلف توطئه راه اندازي جنگ صليبي برشمردند و افزودند: سخنان پاپ تازه ترين حلقه اين ماجراست.

رهبر انقلاب افزودند: ما از بوش توقعي نداريم چرا كه براي قدرتها و كمپاني هاي غارتگر جهاني كار مي كند، اما اين سخنان از يك ارشد روحاني مسيحي بسيار مايه تاسف و تعجب است.

ولي امر مسلمين، مسلمانان جهان را به توجه به سياست هاي پشت پرده سخنان پاپ فراخواندند و افزودند: در اين قضيه هم شيطان بزرگ مشغول نقش آفريني است و همه توجه كنند كه جهت حمله و اعتراض بايد متوجه كساني باشد كه از اين سخنان غير منصفانه پاپ نفع مي برند و با استفاده از آن، سياست هاي مستكبرانه خود را دنبال مي كنند.

در آغاز اين ديدار، حجت الاسلام قرائتي رئيس ستاد اقامه نماز با اشاره به برگزاري اجلاس سراسري نماز گزارشي از عملكرد اين ستاد بيان كرد.