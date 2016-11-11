پیروزی ترامپ تغییری در سیاست ایران نسبت به آمریکا ایجاد نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی قریشی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران ارومیه ای با تاکید برحفظ هوشیاری در برابر توطئه های آمریکا اظهارداشت: انتخاب ترامپ که هیچ سابقه سیاسی نداشته و فردی بوالهوس و قمارباز است جای تسلیت گفتن برای بشریت دارد.

وی ادامه داد: انتخاب وی با هیچ یک از روسای جمهوری آمریکا برای کشور ایران فرقی نمی کند زیرا که اینان همیشه با مسلمانان و ایران اسلامی دشمنی داشته و در یک مسئله اتحاد نظر دارند که رابطه خود را با اسرائیل غاصب تقویت کنند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه با بیان اینکه که مبارزه حق و باطل در طول زمان وجود داشته و ادامه خواهد داشت افزود:همه مسلمانان باید هوشیار باشند و در مقابل استکبار مبارزه کنند چرا که آنان دشمن سرسخت برای مسلمانان هستند.

حجت الاسلام قریشی عنوان کرد: در میان این همه تهاجم بر تک تک ایرانیان وظیفه است بر روی پای خود بایستند و در مقابل باطل ایستادگی کنند و نباید بیش از پیش به مسائل منطقه و دنیای غرب به سادگی نگاه کرد و دولت‌های غربی همچون گذشته علیه ایران و در رأس آن علیه دین اسلام کارشکنی می‌کنند.

حجت الاسلام قریشی به نزدیک شدن مراسم اربعین حسینی هم اشاره ای داشت و افزود: با وجود قبر مبارک حضرت اباعبدالله الحسین در کشور عراق و شهر کربلا باعث شده که میلیون ها تن از عاشقان آن حضرت با پای پیاده از سراسر جهان عازم آن کشور شوند که این در تاریخ یک معجزه بزرگ است.

امام جمعه ارومیه با اشاره به روایتی از امام صادق (ع) تشریح کرد: هر کس با پای پیاده به زیارت امام حسین (ع) مشرف شود خداوند متعال برای هر قدم وی یک هزار ثواب می‌نویسد و از یک هزار گناه وی می‌گذرد و رتبه‌اش را یک هزار برابر افزایش می‌دهد.

وی همچنین از مسئولان استان بویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست در جهت راه اندازی و سرمایه گذاری در صنایع پایین دست کارخانه پتروشیمی شهر مهاباد اقدامات لازم را هر چه سریعتر انجام دهند چرا که این کار موجب رشد و شکوفایی اقتصاد منطقه مهاباد نیز اشتغال زایی جوانان استان را به همراه خواهد داشت.