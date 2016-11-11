آمریکایی ها به اوضاع اسف بار این کشور معترفند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی دری در خطبه های نماز جمعه این هفته جزیره هرمز با اشاره به انتخابات رئیس جمهوری آمریکا، بیان داشت: در این انتخابات فردی سرمایه دار که وضعیت زندگی اش آشکار است انتخاب شد، آسیب آن را نیز مردم آمریکا خواهند دید البته در مجموع مساله، دموکرات و جمهوری خواه فرقی نمی کند.

وی با تجلیل از پیش بینی رهبری فرزانه انقلاب در خصوص انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، افزود: سادگی است با این اوضاع اسف باری که خود آمریکایی ها به آن معترفند برخی هنوز آمریکا را فرشته نجات بدانند.

امام جمعه هرمز تصریح کرد: شعار اصلی نامزد منتخب مبارزه با سیستم حاکم بر آمریکا بود و از این رو در موضع مخالف به سیستم حمله می کرد و افشاگری های وحشتناکی از اوضاع پشت پرده آمریکا انجام داد و با شعارهای عوام پسند رای طبقه های پایین جامعه را جلب کرد.

حجت الاسلام دری عنوان کرد: اگر دموکراسی به این مفهومی باشد که آمریکا به جهانیان نشان داد، باید تمام ملت ها به این گونه دموکراسی کافر شوند گرچه انتخاب ترامپ موجب نگرانی و شعله ور شدن جنگ در دنیا نیست زیرا ساختار ریاست جمهوری در آنها تابع یک سیستم تعریف شده است.

امام جمعه هرمز یادآور شد: مردم آمریکا از ماجراجویی های دولتمردان این کشور در جهان خسته شده اند، هر جا یک شلوغی هست سر و کله آمریکا پیدا می شود در اوکراین عده ای علیه دولت قانونی تظاهرات می کنند از آن طرف دنیا می آید در راهپیمایی شرکت می کند.

وی با اشاره به روز حمایت از بیماران کلیوی گفت: مردم و مسئولان بویژه خیرین فکری اساسی برای حل مشکلات بیماران کلیوی کنند.

وی با گرامیداشت سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تجلیل از دهها عالم و فقیه و مجتهد مسلم قانون گذار، بر ضرورت اجرایی شدن برخی اصول تعطیل شده قانون اساسی در کشور تاکید کرد.

امام جمعه هرمز با گرامیداشت 24 آبان ماه روز کتاب ، کتابخوانی و کتابدار، تصریح کرد: کتاب دوست و رفیق ماست نباید از آن فاصله گرفته شود زیرا کتبا اندیشه انسان را بالا می برند و کتاب نیز محصول اندیشه انسانی است.

وی بیان کرد: کتابخوانی چیزی است که برای یک ملت، فریضه واجب و لازم است و مردمی که اهل کتاب خواندن باشند، از لحاظ معلومات و ذکاوت و هوشیاری با مردمی که با کتاب و مطبوعات انس نداشته باشند تفاوت می کنند.

حجت الاسلام دری اظهار داشت : برای یک ملت، خسارتی بزرگ است که افراد آن با کتاب سروکاری نداشته باشند، یکی از بدترین و پرخسارت ترین تنبلی ها، تنبلی در خواندن کتاب است.

امام جمعه هرمز با اشاره به فرارسیدن اربعین حسینی، خاطرنشان کرد: در تقویم کاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس گنجانده شده است که مراسم عزاداری اربعین حسینی از جزیره هرمز به صورت زنده از شبکه های مختلف سیما پخش می شود.

حجت الاسلام دری گفت: با همکاری همدیگر می توانیم این برنامه را در بهترین نحو برگزار کنیم و در آن روز توصیه می شود که با لباس هماهنگ در مراسم عزاداری اربعین حسینی شرکت کنیم که بتوانیم اربعین ماندگاری برای این جزیره به ثبت برسانیم.