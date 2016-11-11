تغییردرآمریکا فرقی برای ما ندارد/انتقاداز هزینه بیمه سفر دراربعین

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله سید احمد علم الهدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه مشهد اظهارکرد: انسان از دو جهت اراده و اختیارش محدود است که شامل حوزه الهی و ساختاری است و آنچه که خدا بخواهد به خواست خدا و برخلاف خواسته انسان به وجود می‌آید.

وی بیان کرد: پایان حیات دنیایی برای هیچکس مشخص نیست و ادامه حیات یا قطع آن دست خدا است و بنده نمی‌تواند زمان و مکان پایان حیات خود را مشخص کند، زیرا آنچه که خدا بخواهد محقق می‌شود.

وی ادامه داد: مردم یک چیز می‌خواهند و خدا چیز دیگری می‌خواهد و آنکه که خدا بخواهد بدون تغییر و تأخیر انجام می‌شود و هیچکس نمی‌تواند مانع شود.

وی با اشاره به اینکه خدا بشر را موجودی آفریده که کمالش یک کمال ارادی است، گفت: اما آنگونه نیست که هرکاری می‌خواهد بکند ولی در حوزه ساختاری ‌انسان آزاد نیست و آن چیز که خدا بخواهد می‌شود.

وی بیان کرد: زوج‌های جوان که سنت پیامبر اکرم(ص) را اجابت کردند و در ابتدای زندگی مشترک هستند خط خدایی از آغاز این راه در پیش بگیرند.

آیت الله علم الهدی با تاکید بر اینکه موفقیت با تلاش میسر می‌شود و در یک شب و یک روز نمی‌توان میلیاردر شد، تصریح کرد: اگر از مسیر خدایی دور شویم یک شبه و یک روزه به همه ذلت‌ها و نکبت‌ها رسیده و زمین خواهیم خورد.

خطیب جمعه مشهد در ادامه با اشاره به ایام حرکت زائران پیاده حسینی به سمت کربلا بیان داشت: زائران اربعین می‌روند تا دنیا را از جهل جهالت و ذلالت نجات دهند و رفتن به طرف کربلا با پای پیاده تنها زیارت شش گوشه نیست و زائران خطاب به امام حسین(ع) عرض می‌کنند که ما همه چیزمان را برای شما می‌دهیم و فقط بفرمائید تا امام زمان(عج) بیایند و دنیا را از جهل و نادانی نجات دهند.

وی تاکید کرد: مسئولان به ضعفا توجه کنند. برخی دستگاه ها از عاشقان امام حسین(ع) بیمه نجومی دریافت کردند و مبلغ ۲۵ هزار تومان برای بیمه نیاز نیست و اگر هم نیاز است باید بیمه‌ها متقبل شوند.

آیت الله علم الهدی ویزای ۴۰ دلاری را غیرمنصفانه دانست و خطاب به دولت عراق گفت: این دولت می‌خواهد در اربعین کاسبی کند؟ آن هم در شرایطی که درب منازل مردم مهمان نواز عراق به روی زائران حسینی باز است.

وی با بیان اینکه مردم هستی خود را برای زیارت اربعین حسینی می‌دهند، گفت: مسئولان ایرانی باید تفاهمی با مسئولان عراقی داشته باشند و در جهت خدمت به زائران اربعین حسینی تلاش کنند، نه آنکه اینگونه نامهربانانه با عاشقان حسینی برخورد کنند.

خطیب جمعه مشهد در ادامه با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری در امریکا بیان کرد: مردمی که مدعی هستند از همه انسان‌ها جلوتر هستند مجبورند سرپرستی انسانی را قبول کنند که تجاوز به یک انسان ۱۳ ساله داشته است.

وی اظهارکرد: آمریکا کشوری است که ادعای دموکراسی دارد ولی مردم آن در خیابان‌ها ریخته و گفتند سرنوشت ما در خطر است.

آیت الله علم الهدی گفت: متاسفانه عده‌ای که در کشور ادعای سیاست مداری دارند در فکر تعامل با چنین موجوداتی هستند.

وی بیان کرد: در حاکمیت آمریکا چه خرها (دموکرات‌ها) و چه فیل‌ها (جمهوری خواهان) باشند تفاوتی برای ما ندارد و ترامپ اعلام کرده که برجام را پاره می‌کند و دشمن می‌خواهد نقطه ضعفمان را شناسایی کند در این شرایط ما نباید نقطه ضعف نشان دهیم و مسئولان باید آگاه و هوشیار باشند.