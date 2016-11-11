رئیس مجلس شورای اسلامی نیمه دوم ژانویه به پراگ سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با یان هاماچک رئیس مجلس نمایندگان چک اظهار داشت: بسیار خوشحال هستیم که گسترش روابط میان دو کشور در سطوح مختلف، سیاسی، اقتصادی و پارلمانی در جریان است.

وی ادامه داد: در همین راستا و برای تقویت روابط دو کشور آقای لاریجانی در نیمه دوم ژانویه به پراگ سفری خواهند داشت.

ظریف اضافه کرد: دو کشور می توانند در زمینه های مختلفی چون انرژی، توریسم، صنایع و دیگر زمینه ها همکاری داشته باشند که حضور یک هیات تجاری بزرگ همراه من بیانگر اراده ما در تعمیق روابط اقتصادی میان دو کشور است.

رئیس مجلس چک نیز ضمن خوش آمدگویی به وزیرامور خارجه کشورمان گفت: خوشحالیم که خوشحالیم که روابط میان دو کشور در مسیر صحیح قرار دارد.

وی افزود: سالها شاهد سفر وزیر خارجه ایران به جمهوری چک نبودیم و این برای ما موجب افتخار است که میزبان شما هستیم. البته در گذشته تبادلات دولتی وپارلمانی وجود داشت. امیدوارم هرچه سریعتر سفر اقای لاریجانی به پراگ انجام شود تا شاهد گسترش همکاری ها میان دو کشور بیش از گذشته باشیم.

وی بااشاره به تمایل شرکت های چک برای همکاری اقتصادی با ایران گفت: شرکت های چک آماده همکاری با بخش خصوصی و دولتی ایران هستند و باید هرچه سریعتر زمینه همکاری های اقتصادی میان دو کشور را فراهم کنیم.

وی در ادامه این دیدار تاکید کرد: برای تبادلات مردمی و گردشگری لازم است پرواز مستقیم میان تهران - پراگ بررسی و برقرار شود.