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۲۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۱۷

مرکل با ترامپ گفتگو کرد

مرکل با ترامپ گفتگو کرد

صدراعظم آلمان در پی انتخاب رئیس جمهوری جدید آمریکا با وی گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان در تماس تلفنی با «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری جدید آمریکا درباره مناسبات آتی دو کشور تبادل نظر کرد. 

بر اساس اعلام دفتر صدراعظم آلمان مرکل همچنین در این گفتگو تاکید کرد که دولت آینده آمریکا باید به محورهای با اهمیت اروپا احترام بگذارد.

رئیس جمهوری منتخب آمریکا در انتخابات روز سه شنبه توانست با کسب ۲۸۸ رای الکترال پیروزی را از آن خود کرده و «هیلاری کلینتون» نامزد دمکرات ها را شکست دهد. 

پیش تر صدراعظم آلمان مخالفت خود را با انتخاب ترامپ اعلام کرده بود. 

کد مطلب 3821421
شقایق لامع زاده

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