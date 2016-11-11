مردم آمریکا از سیاست های دولت مردانشان ناراضی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد اکبری نژاد ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان دعوت خود و همگان به رعایت تقوای الهی گفت: توجه به مساله معاد و قیامت تقوا را درقلب و دل انسان تقویت می کند.

وی با اشاره به آیات قرآن و احدایث ائمه اطهار (ع) اظهار کرد: حالات انسان مومن و کافر در قیامت و لحظه جان دادن متفاوت بوده و نحوه برخورد ماموران الهی با انسانی که در زندگی عمل صالح انجام داده و انسانی که مرتکب گناه و معصیت شده است فرق می کند.

حجت الاسلام اکبری نژاد تصریح کرد: مسئله زیارت اربعین از جایگاه ویژه ای برخوردار است و گفت: امیدواریم مراسمی هایی در خور شان این ایام در رودبار جنوب برگزار شود.

وی با اشاره به ۲۳ آبان روزحمایت از بیماران کلیوی افزود: مردم رودبار جنوب با مشکلات و بیماریهای زیادی مواجه هستند و می طلبد که مسئولان نسبت به تجهیز بیمارستان در اسرع وقت اقدام کنند.

امام جمعه مقوت رودبار جنوب با اشاره به روز کتاب و کتابخوانی افزود: باید مسئله کتابخوانی مورد توجه ویژه قرار گیرد و باید بستر مناسب برای ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه فراهم شود.

حجت الاسلام اکبری نژاد با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت: در نظرسنجی قبل از انتخابات همه کارشناسان و خبرگزاری های آمریکا بیان کرده که کلینتون رای می آورد.

وی ادامه داد: دولت هایی مثل عربستان و قطر از کلینتون حمایت می کردند، اما برخلاف آن ترامپ رای آورد و مردم با این کار نارضایتی خود از سیاست های دولتمردان آمریکا را نشان دادند.

امام جمعه موقت رودبار جنوب بیان کرد: مسئله ای که دراینجا اهمیت دارد این است که بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا طرفداران کلینتون اقدام به خرابکاری کردند اما کلینتون به رقیب خود تبریک گفت و از مشکلاتی که طرفدارانش به وجودآورده بودند عذرخواهی کرد.

وی گفت: در سال ۸۸ سران فتنه نه تنها از اغتشاشات به وجود آمده عذرخواهی نکردند بلکه با آنها همراهی کردند.

حجت الاسلام اکبری نژاد ادامه داد: با توجه به اینکه ۹۰ درصد مردم آمریکا به سیاستهای دولتمردان خود بی اعتماد هستند پرچم آمریکا در خود آن کشور به آتش کشیده می شود، اما عده ای ساده لوح در کشور ما، دم از ارتباط و دوستی با آمریکا می زنند در صورتی که دشمنی دولت آمریکا با ایران همیشگی است.