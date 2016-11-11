به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی آجرلو در مصاحبه ای با انتقاد شدید از تعطیلات مدام لیگ برتر گفته بود که این تعطیلات فاجعه است.

کمیته مسابقات سازمان لیگ در این خصوص جوابیه ای را منتشر کرد. در بخشی این جوابیه آمده است: «همانگونه که قبلا بارها اعلام شده است، در بهمن ماه سال گذشته تقویم پیشنهادی فصل ۹۶-۹۵ به ۱۶ تیم حاضر در این رقابت‌ها ارسال شد و باشگاه‌ها نظرات خود را در مورد این تقویم به سازمان لیگ اعلام کردند. ضمنا نامه تاییدی تقویم اجرایی مسابقات امسال از سوی همه باشگاه‌های لیگ برتر ازجمله تراکتورسازی به سازمان لیگ فوتبال ایران ارسال شده است.

متاسفانه مدیر عامل باشگاه تراکتورسازی بدون آگاهی کافی از این موضوع، اظهار نظرهای غیر کارشناسی را انجام داده است. همچنین با بررسی‌های انجام شده مشخص شد تعطیلات لیگ‌های کشورهای رقیب ایران در جام جهانی به مراتب بیشتر از لیگ ایران است که باکمال تعجب مدیر عامل تراکتورسازی از این موضوع نیز بی اطلاع است و بدون آگاهی و اشراف به موضوع به اظهار نظر پرداخته است.»