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۲۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۴۹

مقابل پارک کوهستان یزد اتفاق افتاد؛

موتورسواری خلاف مسیر سبب مرگ یک نفر و مصدومیت ۳ تن شد

موتورسواری خلاف مسیر سبب مرگ یک نفر و مصدومیت ۳ تن شد

یزد - رئیس پلیس راه استان یزد گفت: حرکت خلاف جهت یک موتورسیکلت مقابل پارک کوهستان سبب فوت یک نفر و زخمی شدن سه نفر دیگر شد.

سرهنگ احمد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عصر امروز با درج خبری در شبکه های اجتماعی مبنی بر وقوع یک تصادف و کشته و مجروح شدن چهار نفر مقابل پارک کوهستان، موضوع به سرعت پیگیری و مشخص شد این حادثه در اثر برخورد دو موتورسیکلت رخ داده و یک نفر کشته و سه نفر زخمی شدند.

وی افزود: حرکت یکی از موتورسیکلت ها خلاف جهت عامل این تصادف بوده و به دلیل عدم استفاده از کلاه ایمنی، شدت ضربه وارد شده به سر سبب فوت یکی از سرنشینان شده است.

مظفری بیان کرد: مصدومان حادثه نیز توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شدند و موتورسیکلت نیز توسط پلیس راهی پارکینگ شد تا مراحل قانونی طی شود.

کد مطلب 3821433

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