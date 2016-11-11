موتورسواری خلاف مسیر سبب مرگ یک نفر و مصدومیت ۳ تن شد

سرهنگ احمد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عصر امروز با درج خبری در شبکه های اجتماعی مبنی بر وقوع یک تصادف و کشته و مجروح شدن چهار نفر مقابل پارک کوهستان، موضوع به سرعت پیگیری و مشخص شد این حادثه در اثر برخورد دو موتورسیکلت رخ داده و یک نفر کشته و سه نفر زخمی شدند.

وی افزود: حرکت یکی از موتورسیکلت ها خلاف جهت عامل این تصادف بوده و به دلیل عدم استفاده از کلاه ایمنی، شدت ضربه وارد شده به سر سبب فوت یکی از سرنشینان شده است.

مظفری بیان کرد: مصدومان حادثه نیز توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شدند و موتورسیکلت نیز توسط پلیس راهی پارکینگ شد تا مراحل قانونی طی شود.