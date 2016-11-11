۴۷۰۰ نفر عضو کتابخانه های شهرستان رفسنجان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، تقی هاشمی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه رفسنجان با اشاره به در پیش بودن هفته کتاب و کتابخوانی(۲۴ آبان تا یکم آذر)، اظهار داشت: امروزه که رسانه‌ها برای تصرف سرمایه‌های فکر و اندیشه مردم گوی سبقت را از یکدیگر ربوده‌اند وظیفه خطیری بر دوش کتابخانه‌های عمومی قرار دارد.

وی با بیان اینکه همه دستگاهها برای توسعه و ترویج کتابخوانی مسئولیت دارند، افزود: اگر به توسعه و ارتقاء علمی کشور اعتقاد داریم، دروازه ورود به آن کتاب و کتابخوانی است.

این مسئول با بیان اینکه هم اکنون بیش از چهار هزار و ۷۰۰ نفر عضو کتابخانه های عمومی شهرستان رفسنجان هستند، یادآور شد: دو کتابخانه مشارکتی نیز در رفسنجان وجود دارد.

هاشمی تصریح کرد: کتاب بهترین وسیله برای افزایش آگاهی و مطالعه کتاب به شمار می رود لذا عضویت کتابخانه‌های عمومی بهترین کمک به افرادی است که توانایی خرید کتاب‌های گران‌قیمت را ندارند.

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی رفسنجان اظهار داشت: نرم افزار آنلاینی در کتابخانه های استان با نام «سامان» وجود دارد که مردم می توانند به همه منابع کتابخانه ها از جمله موضوع و ... اطلاع پیدا کنند به این صورت که اگر یک نفر عضو کتابخانه شود، عضو تمامی کتابخانه های کشور و استان می شود و می تواند از امکانات همه سالن ها استفاده کند.

هاشمی به طرح طرح اهداء کتاب با عنوان «خیرات ماندگار» اشاره و تصریح کرد: امسال در استان کرمان طرح نذر کتاب مطرح است که افراد می‌توانند یا کتاب خریده یا وجه آن را در اختیار کتابخانه بگذارند که با آن کتاب خریداری و به مناطق محروم اهدا شود.

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی رفسنجان در ادامه با اشاره به اینکه بیشتر کتابخانه‌های شهرستان توسط خیران ساخته شده است، به برنامه های هفته کتاب در رفسنجان اشاره کرد و گفت: جلسات نقد کتاب، نشست کتابخوان از جمله برنامه های هفته کتاب می باشد ضمن اینکه دوشنبه ۲۴ آبان در تمام کتابخانه‌ها عضویت رایگان خواهیم داشت.

هاشمی همچنین با اشاره به تدوین سند چشم انداز کتابخانه های شهرستان در سال ۸۸، یادآور شد: عضویت ۳۵ درصدی مردم در کتابخانه‌ها و افزایش سرانه مطالعه در شهرستان از اهداف چشم‌انداز است.