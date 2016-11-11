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۲۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۵۵

ظریف در نشست خبری با همتای چک:

در صورت عدم پایبندی دیگران به برجام گزینه های بسیاری داریم

در صورت عدم پایبندی دیگران به برجام گزینه های بسیاری داریم

وزیر امور خارجه با بیان اجرای برجام به نفع همه است، گفت: اینچنین نیست که در صورت عدم پایبندی دیگران گزینه های دیگری نداشته باشیم. ما گزینه های بسیاری داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف در نشست خبری مشترک با همتای خود در چک، گفت: برجام یک توافق چندجانبه متعادل است که به تائید شورای امنیت سازمان ملل رسیده است. ما به همه تعهدات خود عمل کرده ایم؛ هرچند که دولت فعلی آمریکا به بخشی از تعهدات خود عمل نکرده است.

وزیر امور خارجه افزود: ما اعتقاد داریم اجرای برجام به نفع همه است؛ لذا  ترجیح ما این است که همه به برجام پایبند بمانند و ما هم ‌پایبند خواهیم ماند. اینچنین نیست که در صورت عدم پایبندی دیگران گزینه های دیگری نداشته باشیم. ما گزینه های بسیاری داریم.

کد مطلب 3821439

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