ملوان با گل دقیقه ۹۲ صدرنشین شد/ فجر سپاسی بازهم باخت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سیزدهم لیگ دسته اول فوتبال از ساعت ۱۴:۳۰ با انجام سه دیدار آغاز شد. در یکی از مسابقات امروز، تیم ملوان انزلی در خانه خود به مصاف خیبر خرم آباد رفت که این بازی حساس در نهایت با نتیجه ۲ بر یک به سود ملوان خاتمه یافت. در حالی که بازی تا دقیقه ۹۲ با تساوی یک بر یک دنبال می‌شد، گل لحظات پایانی ملوان باعث برتری شاگردان محمد مایلی کهن در این مسابقه شد تا ملوان با ۲۷ امتیاز موقتا صدرنشین شود.

البته بعد از گل دوم ملوان، بین بعضی از بازیکنان خیبر و هواداران حاضر در ورزشگاه درگیری‌هایی پیش آمد و بازی برای لحظاتی متوقف شد.

در دیگر بازی امروز، تیم مس رفسنجان توانست با یک گل فجر سپاسی را شکست بدهد تا فجر همچنان در بحران باقی بماند. این تیم با ۴ امتیاز در رده هفدهم جدول قرار دارد.

دیدار فولاد یزد با نفت مسجد سلیمان هم امروز با تساوی دو تیم به اتمام رسید. این در حالی است که فولاد یزد تا دقیقه ۹۵ از حریفش پیش بود ولی گل ثانیه های پایانی نفت، باعث شد تا کار به تساوی کشیده شود.

در حال حاضر تیم ملوان با یک بازی بیشتر، با ۲۷ امتیاز بالاتر از سپیدرود رشت و اکسین البرز در صدر جدول قرار دارد.

۶ مسابقه دیگر لیگ دسته اول روز یکشنبه برگزار خواهد شد.