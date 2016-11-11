پیروزی تیم ملی فوتبال کره جنوبی مقابل کانادا

به گزارش خبرنگار، تیم ملی فوتبال کره جنوبی امروز در دیداری تدارکاتی در شهر چئونان به مصاف تیم کانادا رفت و موفق شد در این دیدار با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی برسد.

تیم فوتبال کره جنوبی که خود را برای بازی با ازبکستان در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ آماده می‌کند، رقابت نزدیکی با ایران و ازبکستان برای صعود به این رقابتها دارد.

کره جنوبی بعد از ایران و ازبکستان با هفت امتیاز در رده سوم گروه اول قرار دارد و برای باقی ماندن در جمع مدعیان صعود به جام جهانی باید مقابل ازبکستان به برتری برسد.