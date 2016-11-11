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۲۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۷:۲۵

در دیداری تدارکاتی رقم خورد؛

پیروزی تیم ملی فوتبال کره جنوبی مقابل کانادا

پیروزی تیم ملی فوتبال کره جنوبی مقابل کانادا

تیم ملی فوتبال کره جنوبی در دیداری تدارکاتی برابر کانادا به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار، تیم ملی فوتبال کره جنوبی امروز در دیداری تدارکاتی در شهر چئونان به مصاف تیم کانادا رفت و موفق شد در این دیدار با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی برسد.

تیم فوتبال کره جنوبی که خود را برای بازی با ازبکستان در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ آماده می‌کند، رقابت نزدیکی با ایران و ازبکستان برای صعود به این رقابتها دارد.

کره جنوبی بعد از ایران و ازبکستان با هفت امتیاز در رده سوم گروه اول قرار دارد و برای باقی ماندن در جمع مدعیان صعود به جام جهانی باید مقابل ازبکستان به برتری برسد.

کد مطلب 3821451

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