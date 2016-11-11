کارگاه آموزشی مرمت و بازسازی قنوات در زاهدان برگزار شد

محمدحسن یادگارزائی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این دوره ۴ روزه از ۱۶ تا ۲۰ آبان و با شرکت ۳۵ نفر از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان برگزارشد.

وی افزود: مدرس این دور اعزامی از مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی- آبی یزد بود.

وی گفت: در این دوره علاوه بر برگزاری کلاس از تعدادی از قنات های حوزه شهرستان زاهدان نیز بازدید به عمل آمد.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان افزود: در استان سیستان و بلوچستان ۱۹۲۵ رشته قنات وجود دارد که از این حیث این استان رتبه چهارم کشوری را دارا است.