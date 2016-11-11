به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه «صوت المنامه»، مردم بحرین تظاهرات گسترده ای را علیه رژیم آل خلیفه در منطقه الدراز برگزار کردند.

بر اساس این گزارش، این تظاهرات در اعتراض به ممانعت رژیم آل خلیفه از برگزاری نماز جمعه شیعیان در منطقه الدراز، برگزار شد.

شرکت کنندگان در این تظاهرات، با سر دادن شعارهایی علیه رژیم آل خلیفه خواستار پایان سیاست های تبعیض آمیز این رژیم علیه شیعیان شدند.

تظاهرات کنندگان همچنین ضمن اعلام همبستگی خود با شیخ عیسی قاسم، توقف فوری محاکمه وی توسط دستگاه قضایی آل خلیفه را خواستار شدند.

گفتنی است، رژیم آل خلیفه برای بیست و دومین هفته متوالی، امروز هم از برگزاری بزرگترین نماز جمعه شیعیان در منطقه الدراز ممانعت کرد.