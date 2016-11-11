پرسپولیس نیمکتش را تقویت کند/ افراد کارآمد به ورزش بیایند

حبیب کاشانی ضمن بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها با اشاره به تغییرات در وزارت ورزش گفت: محمود گودرزی زحمات زیادی در این سال‌ها برای ورزش کشید و البته به مسعود سلطانی‌فر هم بابت حضور در وزارت خیرمقدم عرض می‌کنم.

وی افزود: من با سلطانی‌فر چند سالی در شورای شهر همکاری داشتم و با خصوصیاتی که از ایشان سراغ دارم، حتماً می‌تواند مثمر ثمر باشد. امیدوارم سایر شخصیت‌های مهم هم که هم با دانش هستند و هم توانایی کار در ورزش دارند مانند محمد دادکان به ورزش بیایند و برای پیشرفت آن تلاش کنند.

مدیرعامل پیشین پرسپولیس در خصوص شرایط مدیریتی این تیم در سال‌های اخیر گفت: در بحث اسپانسرینگ پرسپولیس عملکرد خوبی داشت. یکی از مشکلات اصلی بحث مالی بود که مدیریت توانست این باشگاه را از این نظر به ثبات برساند. البته ثبات مدیریت و کادر فنی هم کمک شایانی به روند حرکتی پرسپولیس کرد و می‌توان ماحصل آن را در جایگاه حرکتی تیم دید.

کاشانی در خصوص دخالت وزارت ورزش و جوانان در دو باشگاه پرسپولیس و استقلال گفت: باشگاه متعلق به دولت است و هنوز به بخش خصوصی واگذار نشده است. نمی‌شود که ما نگاهمان طوری باشد که از متولیان ورزش فقط انتظار داشته باشیم که بحث مالی را تأمین کنند و باشگاه‌ها آن را خرج کنند.

وی اضافه کرد: در سه سالی که من در پرسپولیس بودم، وزارت به تعهداتی که به ما داد، عمل کرد و همین کمک‌های آنها باعث شد تا ما سه جام به دست بیاوریم، چرا که اسپانسرینگ در آن زمان ضعیف بود و ما نمی‌توانستیم تمام درآمدهایمان را از این طریق به دست آوریم. اما وزارت ورزش در حال حاضر متولی پرسپولیس و استقلال است و اعضای هیأت مدیره دو باشگاه هم با وزارت در تعامل هستند. وزیر ورزش و جوانان هم به عنوان رئیس مجمع این دو باشگاه دولتی حق دارد اعضای هیأت مدیره را انتخاب کند.

مدیرعامل پیشین پرسپولیس در خصوص اینکه هنوز این باشگاه به صورت سرپرستی اداره می‌شود، اظهار کرد: در هیچ جای دنیا باشگاه‌ها به این شکل اداره نمی‌شوند، تمام باشگاه‌ها خصوصی هستند اما هنگامی که قصد دولتی کردن باشگاه‌ها را داریم، تنها چیزی که نصیب باشگاه‌ها می‌شود، بی‌ثباتی در مدیریت است. از سالی که من از پرسپولیس رفتم شاید حدود ۱۰ مدیر عوض شدند و فکر نمی‌کنم که عمر مفید مدیریتی در این باشگاه به دو سال رسیده باشد. تا زمانی که باشگاه‌ها دولتی هستند، این بی‌ثباتی وجود دارد. امیدوارم که این مشکل حل شود و روند خصوصی‌سازی طی شود تا باشگاه‌ها به کسانی که در بخش خصوصی اهلیت مدیریت را دارند، برسد.

کاشانی در رابطه با شرایط باشگاه پرسپولیس در فصل جاری گفت: نمی‌توان به عملکرد تیمی که در حال حاضر در صدر جدول رقابت‌های لیگ قرار دارد، نمره بد داد اما در بازی برابر قشقایی شاهد این هستیم که پرسپولیس مسابقه‌ای را واگذار می‌کند که به قیمت از دست دادن یک جام تمام می‌شود؛ این موضوع بیانگر فاصله میان نیمکت و بازیکنان اصلی این تیم است؛ برخلاف تیم ملی که کی‌روش تیمی ساخته که هم روی نیمکت و هم درون زمین از پتانسیل بالایی برخوردار است. به نظرم اگر اتفاقی برای علیرضا بیرانوند در درون دروازه و یا سید جلال حسینی بیفتد، پرسپولیس آسیب بزرگی خواهد خورد.

مدیرعامل پیشین پرسپولیس در پایان گفت: آمدن فصل سرما و فشردگی بازی‌ها موضوعی است که ‌ممکن است به بازیکنان آسیب برساند، پرسپولیس لیگ قهرمانان آسیا را پیش‌رو دارد. سرخپوشان باید روی بازیکنان خارجی حساب ویژه‌ای برای این بازی‌ها باز کنند. اگر در نیم فصل پرسپولیس نیمکتش را نیز تقویت کند، امسال سال خیلی خوبی برای پرسپولیس خواهد بود.