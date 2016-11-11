۳۵ عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، چهارمین دوره مجمع عمومی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با حضور اعضا و مسؤولان این جمعیت در سراسر کشور روز جمعه ۲۱ آبان ۱۳۹۵ در محل دفتر مرکزی جمعیت با سخنرانی دکتر حدادعادل، دکتر علیرضا زاکانی، پرویز سروری، قائم مقام جمعیت، مجتبی شاکری، نماینده مردم تهران در شورای شهر و عضو جبهه جانبازان انقلاب اسلامی و متین منتظمی، دبیر اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان کشور و با دعوت مهمانانی از سایر احزاب اصولگرا از جمله حزب مؤتلفه اسلامی و جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و جبهه پایداری انقلاب اسلامی برگزار شد.

در نوبت بعد از ظهر این نشست در انتخابات شورای مرکزی این جمعیت افراد ذیل به عنوان عضو شورای مرکزی تعیین شدند.

اعضای اصلی شورای مرکزی:

۱. محمد اسدیان

۲. زهره الهیان

۳. احمد امیرآبادی

۴. عبدالرضا بابایی

۵. مرتضی بیات

۶. حمیدرضا بیگی

۷. سینا پاشایی

۸. پیام تیرانداز

۹. فریدالدین حدادعادل

۱۰. مرتضی خلفی زاده

۱۱. محمدجواد خوشرو

۱۲. محمد دهقان

۱۳. منصور رحیمی

۱۴. حمیدرضا رستمی

۱۵. امیرابراهیم رسولی

۱۶. عطاءا... رفیعی آتانی

۱۷. بهزاد زارع

۱۸. علیرضا زاکانی

۱۹. پرویز سروری

۲۰. قائم شریعتی

۲۱. مالک شریعتی

۲۲. زهرا شعبانی

۲۳. بیژن شمس

۲۴. علی شمسی پور

۲۵. حمید صاحب

۲۶. مهدی طائب

۲۷. حجت الاسلام مهدی طائب

۲۸. حیدر علی بابایی مفتاح

۲۹. سیدمحمدرضا فاطمی

۳۰. فاطمه قاسم پور

۳۱. نورالدین قدیمی

۳۲. زهرا کوهساری

۳۳. عباس کیانی

۳۴. هادی محمدنژاد

۳۵. الیاس نادران

اعضای علی البدل شورای مرکزی:

مجتبی اقوامی پناه

طیبه میرزااسکندری

مریم غفاری خلف محمدی

بازرسان اصلی:

محمدعلی حیدری

ذبیح الله تقیان

محمدامین توکلی زاده

بازرسان علی البدل:

امیرمسعود حبیبیان

محمدمهدی رحیمی