تساوی در مهمترین دیدار هفته/ مس کرمان در صدر جدول ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست از بیست و نهمین دوره رقابت های لیگ برتر هندبال ایران امروز با برگزاری دو بازی در شهرهای کاشان و کرمان دنبال شد.

در مهمترین دیدار این هفته که در شهر کاشان برگزار شد، دو تیم شهرداری کاشان و فولاد مبارکه سپاهان به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار در نهایت با تساوی ۲۳ به ۲۳ خاتمه یافت. این مسابقه به عنوان دیدار افتتاحیه این دوره از رقابت های لیگ با حضور تماشاچیان و مسئولین این رشته برگزار شد. از جمله عباسعلی اکبری سرپرست فدراسیون هندبال تماشاچی این دیدار بود. تیم شهرداری در این بازی هشت بازیکن ملی پوش داشت.

در دیگر دیدار امروز، مس کرمان در خانه خود میزبان هپکوی اراک بود. مس کرمان با نتیجه ۳۱ بر ۲۷ برنده این دیدار شد با این حساب مس کرمان در صدر جدول رده بندی این هفته از رقابت ها قرار گرفت. بازی سوم لیگ هندبال یکشنبه ۲۳ آبان بین دو تیم نفت و گاز گچساران و شهرداری ارومیه برگزار می شود.