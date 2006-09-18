برنامه هاي نيروي مقاومت بسيج در هفته دفاع مقدس اعلام شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي نيروي مقاومت بسيج، علي اشرف نوري مسئول معاونت روابط عمومي نيروي مقاومت بسيج در گفتگويي خبري از اهتمام اين نيرو براي برگزاري هر چه باشكوهتر مراسم هاي هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: فعال نمودن ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس و كميته هاي تخصصي مربوطه در مناطق و نواحي بسيج به منظور برنامه ريزي ، هماهنگي، پشتيباني، نظارت و ارزيابي از برنامه ها با مسئوليت فرماندهان نيروها از جمله اقدامات صورت گرفته براي برگزاري مراسم مختلف هفته دفاع مقدس است.

وي در ادامه افزود: ديدار با خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و ايثارگران به صورت سامان يافته به ويژه در مناطق دور دست و روستاها، برگزاري مراسم گراميداشت هفته دفاع مقدس متناسب با نام گذاري ايام هفته و مصادف با ماه مبارك رمضان ، حضور فعال فرماندهان دفاع مقدس در ويژه برنامه هاي رسانه اي كشوري و استاني جهت تبيين معارف جنگ و بيان خاطراتهشت سال دفاع مقدس توسط فرماندهان جنگ از جمله برنامه هاي اجرايي در اين هفته است.

اشرف نوري با اشاره به برنامه هايي كه در سطح نواحي و مناطق بسيج در اين هفته برگزار مي شود گفت: برگزاري نمايشگاه هشت سال دفاع مقدس معراج در ميدان آزادي كه با همت منطقه مقاومت تهران بزرگ برپا مي شود، برگزاري نمايشگاه فرهنگي و هنري در مناطق و نواحي مختلف بسيج، همچنين برگزاري جشن رمضان با محوريت دفاع مقدس از جمله برنامه هايي است كه در سطح نواحي و مناطق اجرا مي شود.

وي در ادامه افزود: تهيه ويژه نامه بسيج در آئينه مطبوعات، چاپ زيرنويس هاي مطبوعاتي، تهيه و چاپ ، رپرتاژ آگهي در مطبوعات، توليد و پخش كپشن تلويزيوني با موضوع دفاع مقدس و چاپ ويژه نامه هاي مختلف از جمله برنامه هاي در دست اجرا معاونت روابط عمومي و انتشارات در طول اين هفته است.

نوري در ادامه به برنامه هاي اجرا شده در معاونت عمليات بسيج اشاره كرد و افزود: امسال معاونت عمليات نيروهاي مقاومت بسيج در صدد است تا در اين هفته رزمايشهايي را در استانهاي فارس و كهكيلويه و بويراحمد انجام دهد.

همچنين برگزاري اردوهاي رزمي و فرهنگي در استان هاي ايلام و كرمانشاه و برگزاري رژه در اين ايام از برنامه هايي است كه در اين هفته به همت معاونت معاونت عمليات نيروي مقاومت بسيج انجام مي شود.

نوري با بيان تلاشهاي معاونت سياسي در اين هفته گفت: معاونت سياسي نيروي مقاومت بسيج با همكاري بسيج طلاب قصد برگزاري مسابقه كتابخواني ، اعزام مبلغ به پايگاهها را در دستور كار خود دارد.

نوري در ادامه به برپايي نمايشگاه در مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد و افزود: نمايشگاه در مجلس شوراي اسلامي با موضوع آزادي خرمشهر و هم انديشي هنرمندان عرصه سينما، چاپ 5 عنوان كتاب و توليد ويژه برنامه هاي تلويزيوني گروه روايت فتح از جمله اقداماتي است كه به همت ستاد روايت فتح در اين هفته برگزار مي شود.

وي در ادامه به نقش دانش آموزان در 8 سال دفاع مقدس اشاره و تصريح كرد:بسيج دانش آموزي نيروي مقاومت بسيج با برگزاري مسابقه بزرگ مدرسه عشق و همچنين چاپ پوستر و بروشور ويژه دانش آموزان سعي بر آن دارد تا جلوه اي از فرهنگ دفاع مقدس را به دانش آموزان نشان دهد و آنها را با رشادتهاي رزمندگان اسلام در طول اين 8 سال آشنا كند.

مسئول روابط عمومي نيروي مقاومت بسيج در ادامه افزود: معاونت بهداري بسيج نيز قصد دارد با درمان رايگان اعضاي فعال و عادي بسيج و عموم مردم در 31 شهريورماه به امت حزب الله در طول اين هفته خدمات رساني كند.

نوري در ادامه به بحث دانش محوري و دانش پژوهشي اشاره كرد و گفت: بسيج دانشجويي امسال قصد دارد با چاپ كتاب هاي با عنوانهاي كنكاش، ما شنيده ها را ديده ايم، بيا تا برويم، عباسيون و تا شقايق هست قصد دارد دانشجويان را با فرهنگ جبهه و جنگ بيشتر آشنا كند، همچنين تجليل از ايثارگران در دانشگاهها از جمله برنامه هاي بسيج دانشجويي و برگزاري جشنواره دانشجويي دفاع مقدس در اين هفته است.

وي افزود: بسيج جامعه پزشكي نيز در اين هفته قصد دارد با اعزام تيمهاي تخصصي پزشكي به مناطق محروم كشور و برپايي محفل انس تيم هاي اضطراري بسيج جامعه پزشكي به برپايي هر چه با شكوهتر هفته دفاع مقدس گام بردارد.

نوري در پايان خواستار بسيج امكانات و توانمندي هاي مردمي و دولتي در راستاي گراميداشت ياد و خاطره شهدا و حماسه هشت سال دفاع مقدس و حفظ دستاوردهاي جديد انقلاب بويژه در مقوله دانش هسته اي شد.