شب مولانا در پاريس برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر از پاريس،در هر سال از سوي سازمان يونسكو اسامي برجسته ترين مفاخر علمي و فرهنگي جهان با هدف بازنگري افكار، انديشه و آرمانهاي اين بزرگان اعلام مي شود. بدين منظور كشورهاي مختلف برنامه هاي ويژه اي رابه منظور تجليل و يادآوري ميراث و آثار ارزشمند آنها تدارك مي بينند.



در سال جاري ، نام مولانا جلال الدين محمد رومي شاعر و عارف برجسته ايراني، در اين فهرست قرار گرفته است و مراكز مختلف فرهنگي ايران در سراسر جهان برنامه هاي گوناگوني را در اين زمينه برگزار مي كنند.

به همين منظور رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسلامي ايران در فرانسه با همكاري نمايندگي ايران در يونسكو برنامه ويژه اي را با عنوان شب مولانا برگزار مي كند. در اين برنامه، ايران به عنوان ميزبان اين شب در يونسكو پذيراي مهمترين شخصيت هاي فرهنگي و رجال سياسي كشورهاي مختلف خواهد بود.



به مناسبت اين شب گروه تئاتر« سايه مهر» نمايشي با عنوان بشنو از ني را براي اجرا آماده كرده است. اين نمايش كه به سفارش رايزني فرهنگي ايران و به قلم محمد رحمانيان نگاشته شده به كارگرداني حسين مسافر آستانه و موسيقي سعيد ذهني بر روي صحنه خواهد رفت. نادر رجب پور نيز با طراحي حركات موزون گروه بازيگران را هدايت مي كند.

در پايان اين مراسم به دليل همزماني با ماه مبارك رمضان برنامه افطاري نيز از سوي سفارت جمهوري اسلامي ايران براي مهمانان شب مولانا تدارك ديده شده است.



اين برنامه به همت رايزني فرهنگي ايران در پاريس وسازمان ها و نهادهايي چون سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، معاونت هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران برگزار مي شود.