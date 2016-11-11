مراسم یادبود«حجت الاسلام شجونی» در شهرستان فومن برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادبود و بزرگداشت مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ جعفر شجونی فومنی غروب جمعه با حضور چهره های سیاسی و مذهبی استان گیلان اعم از محمدحسین قربانی نماینده آستانه اشرفیه، کیهان هاشم نیا استاندار سابق گیلان، حجت الاسلام محمدمهدی افتخاری نماینده فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، میرشمس مومنی زاده فرماندار و حجت الاسلام سید محمد حسن صفوی امام جمعه فومن و خانواده مرحوم و جمع کثیری از مسئولان و مردم این شهرستان در مسجد جامع فومن برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام محمدعلی حسن زاده فومنی استاد حوزه و دانشگاه مرحوم حجت الاسلام شجونی را مبارزی نستوه و مجاهدی آزاده توصیف کرد و گفت: مقام معظم رهبری درباره این روحانی مجاهد فرمودند بیان صریح و سخنان شیرین این مبارز خاطرات زیبا و شیرین در اذهان به جای گذاشته است.

حجت الاسلام محمدعلی حسن زاده فومنی با اشاره به سه عنصر موثر در موفقیت انسان های مومن و شخصیت های موثر در ابلاغ رسالت و انجام وظیفه براساس قرآن کریم، افزود: استمرار و استواری و بهره مندی از صداقت و باور محکم نسبت به وعده های الهی، تکیه برقدرت الهی و نبود اتکا و وابستگی به غیرخدا از جمله این عناصر است.

وی خاطرنشان کرد: بررسی تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی نشان می دهد آن عاملی که سبب موفقیت و شکست هیمنه قدرت های پوشالی بوده و در میان ناباوری ها، امیدی در جهان و باوری در میان جوامع بشری به وجود آورد در سایه اتکا و اعتقاد به خداوند و نبود وابستگی به غیر خدا و مظاهر پوشالی قدرت بود.

مدرس حوزه و دانشگاه با اشاره به برخی ویژگی های شخصیتی حجت الاسلام شجونی، تصریح کرد:برشمردن صفات اخلاقی و شخصیتی این روحانی مبارز بسیار آسان ولی تصور اینکه بیش از ۲۰ بار توسط رژیم پهلوی دستگیر وشکنجه شد بسیار سخت و دشوار است.

به گفته این مسئول در طول تاریخ انقلاب اسلامی دو شخصیت از جامعه روحانیان سختی های بسیاری را تحمل کردند که اولین آنان ابوذر زمان آیت الله سید محمود طالقانی و دیگری عمار انقلاب اسلامی مرحوم حجت الاسلام شیخ جعفر شجونی فومنی است.

وی وجود این شخصیت را برای شهرستان عالم پرور فومن که مهد عالما جهان اسلام همانند آیت الله بهجت و...بوده مایه افتخار دانست و گفت: این شخصیت انقلابی سخنرانی و خطابه های خود را همیشه به تفسیر و بیان نورانی سیره اهل بیت (ع) آراسته می کرد.

حجت الاسلام حسن زاده فومنی با اشاره به ویژگی موقعیت شناسی حجت الاسلام شجونی در سخنرانی ها، افزود: ایشان منبر را فرصتی برای تعریف از دین و حقایق دینی می دانست و نهایت استفاده را برای روشنگری حقایق دینی می کردند.