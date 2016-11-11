رئیس جمهور فرانسه خواهان شفاف سازی مواضع ترامپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «فرانسوا اولاند» رئیس جمهور فرانسه روز جمعه در تماسی تلفنی با «دونالد ترامپ» ابراز امیدواری کرد که رئیس جمهور جدید آمریکا موضع شفاف خود را در قبال بحران سوریه، مناقشه اوکراین و توافق هسته ای ایران اعلام کند.

اولاند در گفتگو با شبکه دو تلویزیون فرانسه گفت: «وظیفه من اطمینان یافتن از برقراری بهترین روابط ممکن با آمریکا است، اما روابطی که بر مبنای صراحت و شفافیت باشد».

این در حالی است که رئیس جمهور فرانسه دو روز پیش در پیام تبریک خود به «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا گفته بود که «انتخاب آمریکائیان آغازگر دوران تردید است و فرانسه در مذاکرات خود با دولت جدید آمریکا پیرامون مسائل بین المللی شفاف و هشیارانه عمل خواهد کرد».

وی روز پنج شنبه نیز گفت: «اروپا باید راهبردهای قدرتمند و شفافی را در مسائل امنیتی و اقتصادی پس از انتخاب ترامپ اتخاذ نماید. انتخاب ترامپ اروپا را ملزم می‌کند کاملاً روشن و شفاف عمل کرده تا بتواند با چالش هایی که آنها را نگران می کند، مقابله نماید».