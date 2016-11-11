علیرضا حیدری رئیس فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، انتخابات رئیس فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی، جمعه شب با حضور اعضای هیات رئیسه فدراسیون مذکور در خلال مسابقات جهانی کشتی پهلوانی، در شهر مینسک بلاروس برگزار شد. در این مجمع علیرضا حیدری کاندیدای پیشنهادی فدراسیون کشتی ایران با رای اکثریت اعضا بعنوان رییس فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی انتخاب شد.

هیات رئیسه فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی که از اعضایی چون «فواد مسکوت» رییس کنفدراسیون کشتی افریقا، «فرانسیسکو لی» رییس کنفدراسیون کشتی قاره امریکا، « تارکونگ» رییس کنفدراسیون کشتی قاره اقیانوسیه ، «پدرو گاما» عضو هیت رییسه اتحادیه جهانی از برزیل، « الدار کورتانیدزه» قهرمان جهان و المپیک از گرجستان، وخانم «ادیت دوژا» سوپروایزر و مدرس داوری اتحادیه جهانی کشتی از ایتالیا تشکیل شده، پیرو تعاملات فدراسیون کشتی ایران در سه سال گذشته، همکاری و حمایت جدی در انتخاب کاندیدای ایران برای کسب کرسی ریاست فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی را داشتند.