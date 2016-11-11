به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های بین المللی کشتی جام الروسا روسیه روزهای شنبه و یکشنبه در ۶ وزن المپیکی، با حضور شش تیم روسیه، ترکیه، بلاروس، ایران، جمهوری آذربایجان و ازبکستان در رده سنی زیر ۲۳ سال و به صورت تیم به تیم برگزار می شود.

در کشتی آزاد و در گروه یک تیم های روسیه، ترکیه و بلاروس و در گروه دوم نیز ایران، جمهوری آذربایجان و ازبکستان حضور دارند.

در کشتی فرنگی نیز در گروه یک ایران، ازبکستان و روسیه و در گروه دوم نیز تیم های بلاروس و جمهوری آذربایجان با یکدیگر رقابت می کنند.

براساس برنامه اعلام شده صبح روز شنبه تیم های منتخب کشتی آزاد و فرنگی به ترتیب برابر تیم های کشتی آزاد و فرنگی ازبکستان قرار خواهند گرفت و بعد از ظهر شنبه نیز تیم کشتی آزاد مقابل جمهوری آذربایجان و تیم فرنگی نیز با تیم قدرتمند روسیه مبارزه خواهند کرد.

تیم های نخست هر گروه به دیدار فینال راه خواهند یافت.

اسامی کشتی گیران تیم های ایران در این رقابت ها به شرح زیر است:

کشتی فرنگی:

۵۹ کیلوگرم: میثم دلخانی

۶۶ کیلوگرم: حسین اسدی

۷۵ کیلوگرم: حسین فروزنده

۸۵ کیلوگرم: حسن فروزنده

۹۸ کیلوگرم: محمد بیرانوند

۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده

سرمربی: حمید باوفا

مربی: مهررزاد اسفندیاری فر

مدیر تیم های نوجوانان و جوانان: حسن بابک

کشتی آزاد:

۵۷ کیلوگرم: عرفان آیینی

۶۵ کیلوگرم: محمد متقی نیا

۷۴ کیلوگرم: احمد بذری

۸۶ کیلوگرم: حامد منافیان

۹۷ کیلوگرم: دانیال شریعتی نیا

۱۲۵ کیلوگرم: امیررضا امیری

سرمربی: امیر توکلیان

مربی: اصغر بذری