عبور بیش از ۴۰۰ هزار زائر از مرزهای خوزستان

سردار محمدرضا اسحاقی در حاشیه بازدید از مرز چذابه در گفتو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک مرز چذابه بسیار روان است و زائران به راحتی از مرز در حال عبور هستند.

وی خبر داد: در مجموع از دو مرز استان خوزستان، بیش از ۴۰۰ هزار نفر زائر از اول ماه صفر تاکنون خارج شده اند. بیش از ۱۶۰ هزار نفر از مرز چذابه بوده است.

فرمانده انتظامی خوزستان تصریح کرد: تمهیدات بسیاری از ماه ها قبل برای امنیت و تردد زائران اندیشیده شده است. مسیرهای ایاب و ذهاب زائران، محل اسکان، ترکیب و نحوه استقرار مواکب و همچنین پارکینگ از جمله این تمهیدات است.

اسحاقی بیان کرد: در زمینه جاده ها به ویژه جاده جدید چذابه که یک گره ترافیکی بزرگ را برداشتند نیز کارهای بیشتری انجام شده است.

وی عنوان کرد: حضور پرسنل راهور برای کنترل ترافیک و هدایت زائران، عناصر انتظامی و یگان ویژه برای حفاظت و امنیت زائران، مرزبانی برای تشدید کنترل مرز نیز از دیگر تمهیدات اندیشیده شده است.

فرمانده انتظامی خوزستان یادآور شد: اقدامات بسیاری در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری برای کنترل ترافیک در محورهای منتهی به مرز چذابه انجام شده است.

اسحاقی در پایان تاکید کرد: همه تمهیدات برای اینکه زائران با آسایش و آرامش بیشتری از مرزهای خوزستان به مقصد عتبات عالیات سفر کنند، اندیشیده شده است.