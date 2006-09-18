وزير انرژي آمريكا همكاري كشورش با روسيه در زمينه انرژي اتمي را رو به گسترش دانست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري نووستي، "ساموئل بودمن" امروز دوشنبه در كنفرانس عمومي آژانس بين المللي انرژي اتمي اعلام كرد كه همكاري ميان روسيه و آمريكا در تمام زمينه هاي مهم انرژي اتمي در حال گسترش مي باشد.

بودمن تصريح كرد:"مسكو و واشنگتن سيستم امنيتي صدها و صدها تن مواد تسليحاتي را حفظ و تقويت كرده اند و قصد دارند كه اين كار را در سال 2008 به پايان برسانند".

بودمن همچنين تاكيد كرد كه برنامه مشترك آژانس بين المللي انرژي اتمي ، فدراسيون روسيه و آمريكا در مورد انتقال مواد هسته اي از راكتورهاي تحقيقاتي برخي از كشورها به روسيه با موفقيت انجام مي شود.

وي خاطر نشان كرد كه "اين مواد مي توانستند در ساخت حدود 9 بمب هسته اي مورد استفاده قرار گيرند".