سفر هیاتی از شورای همکاری خلیج فارس به آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان «واس»، هیات شورای همکاری خلیج فارس قصد دارد در جریان سفر خود به واشنگتن، برنامه همکاری با مهمترین اندیشکده های آمریکا را تهیه کند.

عبد المحسن الیاس در تشریح اهداف این سفر اعلام کرد که سفر هیات شورای همکاری خلیج فارس به آمریکا در راستای اجرای مصوبه وزرای اطلاع رسانی کشورهای عضو این شورا در بیست و چهارمین نشست شان به میزبانی ریاض صورت می گیرد که از سوی مسئولان اطلاع رسانی خارجی کشورهای عضو مامور تهیه طرح راهبردی برای رساندن صدای کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به گوش مراجع تصمیم گیری و پژوهشگران و شخصیت های آکادمیک و رسانه ای آمریکایی شده بودند.

وی افزود که این هیات احتمال دارد در دیدار با تعدادی از مهمترین اندیشکده های آمریکا مانند شورای روابط خارجی، موسسه بروکینگز، پژوهشکده خاورمیانه، پژوهشکده کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، شورای آتلانتیک و مرکز ودرو ویلسون و غیره، ساز و کارهای اجرایی تقویت همکاری ها با این مراکز را مورد بررسی قرار دهد و با توجه به روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا این اقدام از اهمیت زیادی برخوردار است.

الیاس تصریح کرد که مرحله اول این طرح در قالب اجرای برنامه های همزمان در واشنگتن در آغاز سال نوی میلادی عملی خواهد شد و اندیشکده های آمریکایی هم در آن مشارکت خواهند داشت و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس هم حضور گسترده ای در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و هنری خواهند داشت.