رای ترامپ نماد کارنابلدی کسانی است که ادعای آمریکا شناسی داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش نماینده سابق مردم تهران در مجلس نهم در اینستاگرام نوشت: «کسانی که سه سال و نیم با ادعای آمریکاشناسی، شناخت جهان و تعامل با کدخدا، سرمایه و اعتبار کشور را در مسیری کاملا خطا و مملو از ناآگاهی و سوء‌تفاهم بر باد دادند امروز باید پاسخگو باشند.»

وی در ادامه افزود: «رای ترامپ نماد کارنابلدی و ذهن متوهم این جماعت است. حالا معلوم شده در تمام این مدت آدرس آمریکا که به ملت ایران داده شده آدرس غلط بوده. آیا صاحبان چنین تفکری حق دارند حاکم بر ملت بزرگ ایران باشند؟»