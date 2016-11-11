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۲۱ آبان ۱۳۹۵، ۲۲:۳۵

بذرپاش:

رای ترامپ نماد کارنابلدی کسانی است که ادعای آمریکا شناسی داشتند

رای ترامپ نماد کارنابلدی کسانی است که ادعای آمریکا شناسی داشتند

عضو سابق هیئت رئیسه مجلس انتخاب ترامپ برخلاف پیش بینی برخی مسئولان دولتی در ایران را نماد کارنابلدی و ذهن متوهم انها دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش نماینده سابق مردم تهران در مجلس نهم در اینستاگرام نوشت: «کسانی که سه سال و نیم با ادعای آمریکاشناسی، شناخت جهان و تعامل با کدخدا، سرمایه و اعتبار کشور را در مسیری کاملا خطا و مملو از ناآگاهی و سوء‌تفاهم بر باد دادند امروز باید پاسخگو باشند.»

وی در ادامه افزود: «رای ترامپ نماد کارنابلدی و ذهن متوهم این جماعت است. حالا معلوم شده در تمام این مدت آدرس آمریکا که به ملت ایران داده شده آدرس غلط بوده. آیا صاحبان چنین تفکری حق دارند حاکم بر ملت بزرگ ایران باشند؟»

کد مطلب 3821557

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