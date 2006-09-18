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۲۷ شهریور ۱۳۸۵، ۱۷:۱۲

رئيس كميته مبارزه با دوپينگ فدراسيون فوتبال در گفتگو با مهر :

مشكلات مالي مانع اصلي براي كنترل دوپينگ بازيكنان ليگ برتر است/ تلاش مي كنيم محروميت واعظي كاهش يابد

مشكلات مالي مانع اصلي براي كنترل دوپينگ بازيكنان ليگ برتر است/ تلاش مي كنيم محروميت واعظي كاهش يابد

رئيس كميته مبارزه با دوپينگ فدراسيون فوتبال مشكلات مالي فدراسيون فوتبال را مانع اصلي در راه كنترل دوپينگ مسابقات ليگ برتر فوتبال عنوان كرد.

دكترمحمدرضا شريف رئيس كميته مبارزه با دوپينگ فدراسيون فوتبال با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" افزود : اين كميته ازهر نظربراي كنترل دوپينگ بازيهاي ليگ برتر آماده است و اين آمادگي را به دبيركل فدراسيون فوتبال نيز اعلام كرده ايم  اما تصورمي كنم مشكلات مالي فدراسيون فوتبال مانع اصلي در راه اجرايي و عملياتي شدن اين امر باشد .

شريف تصريح كرد : كميته مبارزه با دوپينگ اين آمادگي را دارد تا به محض تصميم گيري فدراسيون كارنمونه گيري ازبازيكنان ليگ برتر را آغاز كند و بطور جدي وارد عمل شود و تاخير بوجود آمده از ناحيه كميته مبارزه با دوپينگ نيست.

وي با بيان اينكه برنامه ها و وسايل مورد نياز ازهر نظر از سوي كميته مبارزه با دوپينگ فراهم شده است ، اظهار داشت : كميته مبارزه با دوپينگ از نظركيت هاي نمونه گيري ، آزمايشگاههاي معتبر، ماموران متخصص و ...كاملا براي شروع كار آماده است و برنامه هاي مورد نظر خود را نيز به فدراسيون فوتبال ارائه كرده ايم و تنها منتظريم تا فدراسيون فوتبال درباره آغازكار كنترل دوپينگ مسابقات ليگ برترتصميم گيري كند .

رئيس كميته مبارزه با دوپينگ دربخش ديگري ازسخنان خود درخصوص احتمال كاهش محروميت مهدي واعظي اظهار داشت : وي درخواست تجديد نظر درحكم اوليه را به فدراسيون فوتبال ارائه كرده كه پس از بررسي حقوقي اين پرونده و رايزني با فيفا تلاش خواهيم كرد مدت محروميت شش ماهه اين بازيكن كاهش يابد . 

کد مطلب 382156

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