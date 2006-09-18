مشكلات مالي مانع اصلي براي كنترل دوپينگ بازيكنان ليگ برتر است/ تلاش مي كنيم محروميت واعظي كاهش يابد

دكترمحمدرضا شريف رئيس كميته مبارزه با دوپينگ فدراسيون فوتبال با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" افزود : اين كميته ازهر نظربراي كنترل دوپينگ بازيهاي ليگ برتر آماده است و اين آمادگي را به دبيركل فدراسيون فوتبال نيز اعلام كرده ايم اما تصورمي كنم مشكلات مالي فدراسيون فوتبال مانع اصلي در راه اجرايي و عملياتي شدن اين امر باشد .



شريف تصريح كرد : كميته مبارزه با دوپينگ اين آمادگي را دارد تا به محض تصميم گيري فدراسيون كارنمونه گيري ازبازيكنان ليگ برتر را آغاز كند و بطور جدي وارد عمل شود و تاخير بوجود آمده از ناحيه كميته مبارزه با دوپينگ نيست.



وي با بيان اينكه برنامه ها و وسايل مورد نياز ازهر نظر از سوي كميته مبارزه با دوپينگ فراهم شده است ، اظهار داشت : كميته مبارزه با دوپينگ از نظركيت هاي نمونه گيري ، آزمايشگاههاي معتبر، ماموران متخصص و ...كاملا براي شروع كار آماده است و برنامه هاي مورد نظر خود را نيز به فدراسيون فوتبال ارائه كرده ايم و تنها منتظريم تا فدراسيون فوتبال درباره آغازكار كنترل دوپينگ مسابقات ليگ برترتصميم گيري كند .

رئيس كميته مبارزه با دوپينگ دربخش ديگري ازسخنان خود درخصوص احتمال كاهش محروميت مهدي واعظي اظهار داشت : وي درخواست تجديد نظر درحكم اوليه را به فدراسيون فوتبال ارائه كرده كه پس از بررسي حقوقي اين پرونده و رايزني با فيفا تلاش خواهيم كرد مدت محروميت شش ماهه اين بازيكن كاهش يابد .