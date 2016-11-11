اوباما ملت آمریکا را به «وحدت» فراخواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا سه روز پس از انتخابات سراسری هشتم نوامبر در سخنرانی خود در «روز کهنه سربازان» مردم آمریکا را به آموختن درسهایی از نظامیان این کشور و ایجاد «وحدت» در میان خود پس از رقابتهای تفرقه افکنانه انتخابات ۲۰۱۶ فراخواند.

اوباما در سخنرانی خود در «گورستان ملی آرلینگتون» متذکر شد که «روز کهنه سربازان» اغلب با پایان مبارزاتی سخت و طاقت فرسا که «باعث بروز اختلافاتی آشکار در سراسر کشور می شوند» مصادف می شود.

اوباما در ادامه افزود: «اکنون انتخابات به پایان رسیده است و باید در جستجوی راههایی باشیم که مردم آمریکا را به یکدیگر و به اصولی که ماندگارتر از سیاست فانی و گذرا هستند، بار دیگر پیوند زند. بهترین الگوهای ما مردان و زنانی هستند که در روز کهنه سربازان آنها را گرامی می داریم».

اوباما خاطرنشان کرد که ارتش آمریکا متنوع ترین نهاد این کشور و متشکل از مهاجران و بومیانی است که نماینده تمام مذاهب و همچنین افراد فاقد مذهب بوده و به یک خدمت مشترک اشتغال دارند.

شایان ذکر است که پیروزی «دونالد ترامپ» در انتخابات هشتم نوامبر اعتراضاتی را در سراسر آمریکا به همراه داشته است.