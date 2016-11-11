تیم بسکتبال شهرداری اراک مقابل ماشین سازی به پیروزی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم مسابقات لیگ دسته اول بسکتبال باشگاه های کشور عصر جمعه در شرایطی در اراک پیگیری شد، که دو تیم بسکتبال همشهری یعنی تیم بسکتبال شهرداری اراک و تیم بسکتبال ماشین سازی اراک، پا به میدان گذاشتند.

در این بازی هر دوتیم با بازیکنان جوان و آینده دار مسابقه را در چهار کوارتر در فضای آرام و به دور از هرگونه حاشیه پردازی برگزار کردند و بازی خوب و تماشاچی پسند ارایه دادند.

بازیکنان تیم بسکتبال شهرداری اراک در این رقابت قدرتمندتر ظاهر شدند و توانستند در نهایت این مسابقه را با نتیجه ۷۰ بر ۵۵ به نفع خود رقم بزنند.

در این مسابقه، تیم شهرداری اراک در چهار کوارتر با نتایج ۱۹ بر ۱۳، ۳۵ بر ۲۸، ۵۲ بر ۴۱ و در نهایت ۷۰ بر ۵۵ بازی را به سود خود پایان دادند.

محمداتابک، محمد میقانی، عماد عبداللهی، علی نبیونی، احمدرضا محمدی، سیاوش انصاری، مبین بخشی، ایمان قریشی، جلال جلال منش، آرش رحیمی، کیاوش عزیزمحمدی و مازیار یزدانی به مربیگری عابد مرادی تیم بسکتبال شهرداری اراک را تشکیل داده اند.

ضمنا جواد مرادی، سینا عزیزی و حامد عموییان داوری مسابقه را برعهده داشتند و امیرحسین واحدی پور به عنوان ناظر و نماینده فدراسیون بسکتبال بر مسابقه نظارت داشت.

گفتنی است هم اکنون دو تیم بسکتبال اراک در لیگ دسته اول باشگاه های کشور و یک تیم هم در لیگ برتر بسکتبال کشور حضور دارند.