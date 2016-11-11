نونهالان اراک کاپ قهرمانی کاراته استان مرکزی را به دست آوردند

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات عصر جمعه با شرکت ۲۵۰ ورزشکار نونهال از شهرستان های اراک، شازند، مهاجران، خمین و ساوه در سالن شهید ثامنی شهرداری اراک برگزار شد.

این رقابت ها به مناسبت بزرگداشت روز دانش آموز در ۱۰وزن پیگیری شد، که در نهایت در وزن منهای ۱۸کیلوگرم امیرعلی شریفی از اراک، منهای ۲۳کیلوگرم علی صالحی از شازند، منهای ۲۶کیلوگرم ایلیا قرابیگلو از ساوه، منهای ۳۰کیلوگرم محمدحسن فراهانی و وزن منهای ۳۳کیلوگرم امیرعباس عزیزی مقام نخست را به دست آوردند.

همچنین در وزن منهای ۳۶کیلوگرم احمد دربندی، منهای ۴۰کیلوگرم حسین شاه میران، منهای ۴۵کیلوگرم نیما دولت آبادی، منهای ۵۰کیلوگرم علی کاظمی همگی از اراک و در وزن مثبت ۵۰کیلوگرم پوریا مکرم از ساوه عناوین نخست مسابقات را به خود اختصاص دادند.

در رده بندی تیمی هم اراک مقام نخست را کسب کرد و تیم های ساوه و شازند به ترتیب دوم و سوم شدند.

گفتنی است ۲۵داور ارشد استان مرکزی، داوری این مسابقات را برعهده داشتند.