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۲۳ آبان ۱۳۹۵، ۳:۳۸

محققان ژاپنی پی بردند؛

پستانداران مانند انسان با افزایش سن دچار مشکل بینایی می شوند

پستانداران مانند انسان با افزایش سن دچار مشکل بینایی می شوند

به گفته محققان، برخی پستانداران نیز درست همانند انسان با افزایش سن با مشکلات بینایی روبرو می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محققان ژاپنی عکس ۱۴ بونوبو وحشی (شامپانزه کوتوله) را که یکدیگر را تیمار می کردند مورد بررسی قرار دادند. این پستانداران بین ۱۱ تا ۴۵ سال سن داشتند. طبق گزارش مشخص شد هرچقدر آنها مسن تر بودند دست شان را برای نوازش کردن بیشتر دراز می کردند.

هنگ چین ریو، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کیوتو ژاپن، در این باره می گوید: «ما دریافتیم بونوبوهای وحشی با سن تقریبی ۴۰ سال دارای علائم دوربینی بودند.»

وی در ادامه می افزاید: «ما دریافتیم الگوی مشخص شده در بونوبوها بسیار شبیه به الگوی انسان های مدرن است.»

گزارشات مشابه در مورد شامپانزه ها هم در گذشته مطرح شده است.

ممکن است دوربینی موجب اختلال در زندگی اجتماعی بونوبوهای مسن شود چراکه آنها در جنگل های پردرخت زندگی کرده و در تاریکی دچار مشکل می شوند.

یافته ها نشان می دهد دوربینی در انسان به دلیل مطالعه بیش از اندازه زیاد یا خیره شدن به صفحه نمایشگر نیست، بلکه فرایند طبیعی افزایش سن است.

کد مطلب 3821580

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