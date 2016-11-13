تاثیر بیهوشی قبل از ۴ سالگی بر عملکرد کودک در مدرسه

به گزارش خبرنگار مهر، محققان موسسه کارولینسکا استکهلم سوئد گزارشات پزشکی ۲ میلیون کودک متولدشده در سوئد را از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۳ مورد بررسی قرار دادند.

محققان بر حدود ۳۳,۵۰۰ کودکی که یک بار تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند و یک بار قبل از سن ۴ سالگی بیهوش شده بودند و دیگر تا سن ۱۶ سالگی چنین مواردی را تجربه نکرده بودند مورد بررسی قرار دادند.

آنها این کودکان را با حدود ۱۶۰ هزار کودکی که تا قبل از ۱۶ سالگی تحت عمل جراحی یا بیهوشی قرار نگرفته بودند مقایسه کردند.

محققان همچنین ۳۶۴۰ کودکی که بیش از یک بار فرآیند جراحی همراه با بیهوشی را تجربه کرده بودند مورد بررسی قرار دادند.

آنها دریافتند کودکانی که تا قبل از ۴ سالگی در معرض بیهوشی قرار گرفته بودند در مقایسه با کودکانی که هیچ گونه بیهوشی را تجربه نکرده بودند در سن ۱۶ سالگی نمرات مدرسه شان ۰.۴۱ درصد پایین تر بود. همچنین امتیاز IQشان در سن ۱۸ سالگی، ۰.۹۷ درصد کمتر بود.

در مورد کودکانی که تا قبل از ۴ سالگی دو بار تحت عمل جراحی قرار داشتند میانگین نمرات مدرسه ۱.۴۱ درصد پایین تر بود. برای کودکان دارای سه مورد بیهوشی یا بیشتر نیز نمرات مدرسه ۱.۸۲ درصد کمتر بود.