به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان کشور ۱۸ دیدار از ۲۰ دیدار مقدماتی برگزار شد و تیم‌های مازندران و کرمانشاه به عنوان تیم‌های نخست هر گروه به فینال رسیدند.

تیم کشتی آزاد تهران نیز به عنوان تیم دوم از گروه یک به دیدار رده بندی راه یافت و تیم البرز به احتمال فراوان دیگر تیم راه یافته به این دیدار خواهد بود.

نتایج دیدارهای مقدماتی کشتی آزاد در «گروه الف» بدین شرح است: مازندران ۷- لرستان یک، تهران ۶- گلستان ۲، مازندران ۶- تهران ۲، همدان ۴ - گلستان ۴ که البته امتیاز مثبت ۱۷ بر ۱۷ مساوی شد اما به دلیل امتیاز فنی بهتر تیم همدان برنده شد، مازندران ۶- همدان ۲، تهران ۷- لرستان یک، مازندران ۷- گلستان یک، لرستان ۵- همدان ۳، تهران ۶- همدان۲ .

اما نتایج دیدارهای مقدماتی کشتی آزاد در «گروه ب» نیز بدین شرح می‌باشد: کرمانشاه ۶- خراسان شمالی ۲، البرز ۵- آذربایجان شرقی ۳، کرمانشاه ۶- آذربایجان شرقی ۲، البرز ۵- توابع تهران ۳، کرمانشاه ۴- توابع تهران ۴ که امتیاز مثبت ۱۸ به ۱۴ به سود کرمانشاه بود، آذربایجان شرقی ۵- خراسان شمالی ۳، کرمانشاه ۴- البرز ۴ که امتیاز مثبت ۱۸ به ۱۶ به سود کرمانشاه شد، توابع تهران ۷- خراسان شمالی یک، توابع تهران ۶- آذربایجان شرقی ۲ .

۲ دیدار مقدماتی دیگر صبح فردا شنبه ۲۲ آبان انجام می‌شود که در گروه الف تیم لرستان با تیم گلستان دیدار خواهد داشت و در گروه ب نیز تیم البرز به مصاف تیم خراسان شمالی خواهد رفت.

فینال حساس تیم‌های کشتی آزاد کرمانشاه و مازندران نیز فردا صبح در سالن امام خمینی(ره) شهر کرمانشاه برگزار می‌شود.