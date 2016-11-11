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۲۱ آبان ۱۳۹۵، ۲۳:۵۵

در ادامه مسابقات کشتی قهرمانی بزرگسالان کشور؛

تیم‌های کشتی آزاد کرمانشاه و مازندران به فینال راه یافتند

تیم‌های کشتی آزاد کرمانشاه و مازندران به فینال راه یافتند

کرمانشاه- تیم‌های کرمانشاه و مازندران به فینال مسابقات کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان کشور راه پیدا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان کشور ۱۸ دیدار از ۲۰ دیدار مقدماتی برگزار شد و تیم‌های مازندران و کرمانشاه به عنوان تیم‌های نخست هر گروه به فینال رسیدند.

تیم کشتی آزاد تهران نیز به عنوان تیم دوم از گروه یک به دیدار رده بندی راه یافت و تیم البرز به احتمال فراوان دیگر تیم راه یافته به این دیدار خواهد بود.

نتایج دیدارهای مقدماتی کشتی آزاد در «گروه الف» بدین شرح است: مازندران ۷- لرستان یک، تهران ۶- گلستان ۲، مازندران ۶- تهران ۲، همدان ۴ - گلستان ۴ که البته امتیاز مثبت ۱۷ بر ۱۷ مساوی شد اما به دلیل امتیاز فنی بهتر تیم همدان برنده شد، مازندران ۶- همدان ۲، تهران ۷- لرستان یک، مازندران ۷- گلستان یک، لرستان ۵- همدان ۳، تهران ۶- همدان۲ .

اما نتایج دیدارهای مقدماتی کشتی آزاد در «گروه ب» نیز بدین شرح می‌باشد: کرمانشاه ۶- خراسان شمالی ۲، البرز ۵- آذربایجان شرقی ۳، کرمانشاه ۶- آذربایجان شرقی ۲، البرز ۵- توابع تهران ۳، کرمانشاه ۴- توابع تهران ۴ که امتیاز مثبت ۱۸ به ۱۴ به سود کرمانشاه بود، آذربایجان شرقی ۵- خراسان شمالی ۳، کرمانشاه ۴- البرز ۴ که امتیاز مثبت ۱۸ به ۱۶ به سود کرمانشاه شد، توابع تهران ۷- خراسان شمالی یک، توابع تهران ۶- آذربایجان شرقی ۲ .

۲ دیدار مقدماتی دیگر صبح فردا شنبه ۲۲ آبان انجام می‌شود که در گروه الف تیم لرستان با تیم گلستان دیدار خواهد داشت و در گروه ب نیز تیم البرز به مصاف تیم خراسان شمالی خواهد رفت.

فینال حساس تیم‌های کشتی آزاد کرمانشاه و مازندران نیز فردا صبح در سالن امام خمینی(ره) شهر کرمانشاه برگزار می‌شود.

کد مطلب 3821582

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